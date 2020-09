Skoro jako v Česku? Vlna dezinformací plyne prasklinami v britské demokracii

30. 9. 2020

Foto: Londýnští bojovníci proti karanténě



Premiér je beznadějně neschopen proti tomu cokoliv dělat



Chcete-li najít zlomy ve společnosti, sledujte na internetu automatické roboty, píše Raphael Behr. Podvodné účty na sociálních sítích se záměrně soustřeďují na všechna témata, která nás rozdělují, šíří lži a zmatek. Na každého člověka, který ventiluje na Twitteru a na Facebooku autentický pocit křivdy, existuje celá armáda automatických zesilovačů hněvu a zuřivosti. Jsou pro nebo proti, jsou pro pravici nebo pro levici, na tom nezáleži, když je cílem maximální polarizace. Automatičtí roboti na internetu identifikují materiál, který vyvolává nejvášnivější reakce, a pak ho šíří co nejširšímu publiku.

Než vědci identifikovali přesná fakta o covidu-19, internet byl přeplněný křiklavými konspiračními teoriemi. Jedna americká studie analyzovala 200 milionů tweetů debatujících o koronaviru a zjistila, že asi 45 procent těchto výroků generovaly mechanizované, automatické účty. Z 50 účtů na Twitteru, které měly na síti největší vliv, jich 41 bylo falešných. Ostatní platformy na sociálních sítích jsou nakaženy podobným způsobem.Nejintenzivněji pracující motory šířící dezinformace jsou ruské, ale Írán a Čína jsou v této oblasti také vlivnými hráči. Nejrozšířenější teorie, podporované Kremlem, jsou, že covid-19 byl vyroben v čínské nebo americké laboratoři na biologické zbraně a že neexistuje (příznaky jsou vyvolávány stožáry mobilní sítě 5G).Velmi rychle se to pak proměňuje v text na transparentech demonstrantů protestujících proti karanténním opatřením. Tisíce těchto lidí demonstrovaly o víkendu v Londýně.Tito vzbouřenci jsou podivnou směsicí. Nejfundamentalističtějšími jsou ideologičtí libertariáni, kteří předpokládají, že stát dělá víc škody než užitku, i když se snaží ochránit občany před zlou nemocí. Povstání je oživováno resentimentem vůči nekompetentnímu chování Borise Johnsona během pandemie.Ovšem je řádový rozdíl mezi kritikou vládní reakce na pandemii a zpochybňováním existence tohoto viru. To první je argument v rámci existujícího politikého systému, založený na faktech. To druhé je kampaň proti systému, podminovávání základny faktů.Konflikty v polarizované společnosti si nevymysleli trollové ani automatičtí roboti. Dezinformace je solí, která pálí, protože ji sypou do otevřených ran. Ta technika funguje, protože vyvolává nedůvěru a ochromuje přesvědčení, že politické rozdíly v názorech je možno překonat a zvládnout kolektivním národním úsilím. Pak je obtížné dosáhnout dohody o čemkoliv.Británie se vydala na tuto cestu možná bez zahraniční pomoci. Johnsonova Downing Street zná temné umění jak vyvolávat konflikty pro taktický zisk a Johnson šíří zmatek na tiskových konferencích, i když se snaží mluvit jasně.Ovšem neschopnost kultivovat solidaritu během pandemie je znepokojující z dlouhodobějšího hlediska. Tento virus nemusel zanítit všechna místa a všechny orgány politického světa. Možná je to jen náhodná, jednorázová a nešťastná epizoda špatné vlády. Možná je to ale také varování, že se Británie stává zemí, které nebude možno vládnout.Kompletní článek v angličtině ZDE