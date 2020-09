BBC je terčem útoků a je v nebezpečí, varuje její přední moderátor

1. 10. 2020





Murdochovo mediální impérium se snaží zatlačit BBC ve společnosti na okraj



BBC je terčem útoků a je v nebezpečí, varoval Andrew Marr, britský Václav Moravec, přední moderátor politických pořadů BBC těsně poté, co nový generální ředitel BBC vyhrožoval jejím zaměstnancům, že vyhodí i celebrity, pokud budou vyjadřovat své politické názory na sociálních sítích.

Moderátor vlajkového nedělního diskusního politického televizního pořadu BBC The Andrew Marr Show konstatoval v rozhovoru pro deník Guardian: "Murdochovo impérium a jiní lidé se nás snaží dotlačit do světa, v němž bude BBC naprosto okrajovou institucí a lidé budou dostávat své zpravodajství a názory ze soukromých komerčních televizních stanic jako v USA."Existuje intenzivní úsilí zničit BBC. Zjevně mají ti lidé podporu v britské vládě a pro nového generálního ředitele Tima Davieho je to velmi složitá situace."Davie zdůraznil, že se BBC musí zaměřit na nestrannost, a reagovat tak na obvinění ze zaujatosti z obou stran politického spektra. "Jestliže chcete názorového komentátora nebo zaujatého aktivistu na sociálních sítích, to je přijatelné, ale nemůžete pracovat pro BBC," řekl Davie ve svém nedávném projevu.Andrew Marr, jehož plat v BBC je 360 000 liber ročně (900 000 Kč měsíčně) zdůraznil: "Musím si dávat v těchto dnech velký pozor. Pracuju pro BBC a opravdu věřím v ten princip nestrannosti. BBC je ale teď v nebezpečí a lidi jako já mají mimořádnou povinnost být opatrný ohledně toho, co říkají.""Je to frustrující, ale já opravdu v BBC věřím. Musel jsem se daleko víc a víc přízpůsobit BBC a mí kolegové a přátelé mě upozorňují na to, co nemám dělat. Pokaždé když v neděli ráno vstoupím do studia, připomínám si, že lidi, kteří za tu televizi platí a kteří se dívají, jsou i lidé, kteří hlasovali pro [ultrapravicovou] UKIP i lidé, kteří jsou vášnivými členy [ultralevicového] hnutí Momentum a pak i všichni mezi tím."O víkendu bylo oznámeno, že bývalý šéfredaktor pravicového oligarchy vlastněného deníkuCharles Moore se má stát předsedou správní rady BBC a bývalý šéfredaktor bulvárního, ultrapravicového, často lživého deníkuPaul Dacre, má být jmenován předsedou regulačního orgánu pro média Ofcom.Podrobnosti v angličtině ZDE