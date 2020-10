Aktivisté okupovali ulice okolo Poslanecké sněmovny. Politiky vyzvali k řešení klimatické krize

2. 10. 2020

Před Poslaneckou sněmovnu ve čtvrtek ráno dorazilo několik desítek aktivistů z klimatického hnutí Extinction Rebellion (zkráceně XR, česky Rebelie proti vyhynutí). Ve Sněmovní na některé z nich policie zaútočila pepřovým sprejem a zprvu jim tak zamezila v poklidném vstupu do prostoru před hlavním vchodem. Zhruba desítce se však podařilo do ulice časem proniknout a utábořit se tam.

Účastníci však vyjádřili odhodlání setrvat na místě až do zásahu policie a byli připraveni nechat se zadržet. Striktně nenásilná akce je součástí týdne Velké rebelie s mottem „Chceme žít!“.[1] Ta ve čtvrtek po malé úterní blokádě Ministerstva financí, cyklojízdě a středečním satirickém pochodu zvířat vrcholila právě před Poslaneckou sněmovnou.

Aktivisté ve čtvrtek pro poslance sepsali krátkou „klimatickou deklaraci“ v následujícím znění:

My jsme bytosti a máme rádi život.

Vy jste zástupci lidu, máte řešit nejpodstatnější věci týkající se lidského života.

Neřešíte klima, neřešíte ani lidský život.

Naše díra ve dveřích je malá škoda pro člověka.

Vaše nečinnost je černou děrou pro lidstvo.

Děkujeme za utírání prachu na kormidle potápějící se lodi.

S tím jděte do pr…

Je třeba jednat hned

„Chtěla bych lidem vzkázat, že jsme tu i za ně. Přírodu máme všichni jen jednu společnou. Chápu, že ne každý má čas protestovat. Sama vychovávám dvě děti a na dnešek jsem si vzala v práci dovolenou. Taky chápu, že někomu připadá zvláštní to, co děláme. Ale co nám zbývá, když politici krizi neřeší?“ uvedla jedna z účastnic protestu.

Hlavním důvodem akce je právě nedostatečná odezva politiků na změny klimatu, které ohrožují přežití značné části lidstva i dalších druhů. „Dobře víme, že sami jako občané na klimatickou krizi nestačíme, proto apelujeme na námi zvolené zástupce, aby jednali v prospěch svých občanů. Politici ale stále odmítají naslouchat odborníkům a přístup státu tak přímo ohrožuje životy a budoucnost nás i našich dětí. Jednáme v sebezáchově a krajní nouzi a za takové situace je využití občanské neposlušnosti zcela legitimní,” konstatovala Adéla Hrdličková, mluvčí XR. Rebelové a rebelky se hlásí k odkazu světových hnutí za nezávislost i k naší Sametové revoluci. V loňském roce úspěšně zorganizovali blokádu pražské magistrály, jíž se zúčastnilo přes 100 lidí.

Stav klimatické nouze po celém světě vyhlásilo již přes 1400 jurisdikcí ve 28 zemích, mezi nimiž je i Velká Británie, Francie, Španělsko nebo sousední Rakousko. Hnutí upozorňuje na nedostatečnou reakci ze strany české vlády a navrhuje zřízení občanského shromáždění, nástroje tzv. deliberativní demokracie, který byl zřízen například ve Francii.[2] „O klimatu se mluví již přes třicet let, ale reálné kroky nevidíme – standardní politika v tomto případě zcela selhala. Už máme dost nečinnosti. Máme dost pokrytectví, popírání a populismu,” doplnila Adéla Hrdličková.

Jednou z hlavních ekologických otázek v ČR je přechod na energetiku bez uhelných elektráren. Ten analyzovala i renomovaná mezinárodní právnická kancelář Frank Bold. Její studie došla k závěru, že odstavení uhelných elektráren a přechod od uhlí k obnovitelným zdrojům lze dosáhnout do roku 2030.[3]

Mezinárodní hnutí Extinction Rebellion vzniklo před dvěma lety ve Velké Británii, ale jeho pobočky zakládají lidé svévolně po celém světě. Politikům předkládají tři základní požadavky – vyhlásit stav klimatické nouze, dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2025, abychom měli alespoň 66% šanci na úspěšné dosažení cílů Pařížské dohody[4], a sestavit občanské shromáždění za účelem navržení konkrétních kroků pro řešení klimatické krize.

