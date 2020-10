Volby v ČR: Všechny strany jsou problematické, výrazný je propad tzv. "levice" a nárůst ultrapravicových tendencí

3. 10. 2020

















Pokud jsou výsledky nynějších krajských voleb signifikantní, svědčily by o děsivých politických poměrech v České republice více než třicet let po pádu komunismu (dnes 3. října, oslavují západní sousedi ČR třicáté výročí sjednocení Německa). Doufejme pevně, že tyto výsledky příliš neznamenají, vzhledem k tomu, že volební účast byla jen 37.7 procent voličů. Malá volební účast vždycky zdůrazňuje exremismus.





Šokující je 6.18 procent pro fašistickou Okamurovu SPD, stejně jako propad sociálních demokratů na 4.93 procent, jimž zřejmě nepomohl ani flirt s fašistickými tendencemi (viz Hamáčkovo odmítání přijmout v ČR i jediného uprchlického sirotka). Voliči sociálních demokratů zjevně utekli k Babišovi, a podpora pro Babišovo Ano je dalším, nepřekvapivým, ale stále šokujícím výsledkem. Pozoruhodná je i výrazná podpora pro ODS, což je dlouhá léta známá relativně mafiánská strana. Vítězství paní Němcové ve volbách do Senátu v Praze 1 je prostě jen výmluvným komentářem o tom, co tam bydlí za lidi. (JČ)