Studie: Elektrifikace vozidel sama k dosažení klimatických cílů nepostačí

2. 10. 2020

V současnosti jezdí po světě více než 7 milionů elektrických vozidel, v porovnání s pouhými 20 000 před deseti lety. Jde o masivní změnu, ale podle výzkumníků z University of Toronto Engineering to ani zdaleka nestačí k řešení globální klimatické krize.

Hlavní autor studie publikované časopisem Nature Climate Change Alexandre Milovanoff je expertem na životní cyklus technologie. Spolu se svým týmem provedl detailní analýzu toho, co by dalekosáhlý přechod k elektromobilitě znamenal, pokud jde o emise a související dopady. Jako testovací trh si zvolili Spojené státy, které jsou po Číně druhým největším trhem pasažérských vozidel.

Tým vytvořil počítačové modely, aby mohl odhadnout, kolik elektrických vozidel by bylo třeba, aby byl nárůst průměrné globální teploty k roku 2100 udržen pod hranicí dvou stupňů ve rovnání s předprůmyslovou úrovní.

Ukázalo se, že na základě použitého scénáře by USA musely mít na silnicích k roku 2050 asi 250 milionů elektrických vozidel. To představuje asi 90 % odhadovaného celkového počtu vozidel v té době.

V současnosti činí podíl elektrických vozidel v USA asi 0,3 % - a nejoptimističtější scénáře předpovídají k roku 2050 asi 50 % podíl.

Kromě bariér pro spotřebitelské preference existují i technologické bariéry, jako zátěž rozvodné sítě.

350 milionů elektrických vozidel by podle výpočtů vedlo ke zvýšení roční poptávky po elektřině o 1 730 terrawatthodin, neboli o 41 % současné úrovně. To by vyžadovalo masivní investice do infrastruktury a nových elektráren, z nichž některé by takřka jistě musely běžet na fosilní paliva.

Technologická změna by také vedla ke změně poptávkové křivky (vyjadřující, jak poptávka po elektřině roste či klesá s denní dobou). To by zkomplikovalo řízení rozvodné sítě.

A konečně existují i technické výzvy v oblasti nabídky kriticky důležitých surovin jako kobalt, lithium a mangan používaných při výrobě baterií.

Tým dospěl k závěru, že 90 % podíl elektrických vozidel v USA k roku 2050 je nerealistický scénář. Místo toho vědci doporučují mix různých politik, včetně takových, které by odvedly lidi od osobních vozidel k moderním přepravním prostředkům.

Ten by měl zahrnovat i masivní investice do veřejné dopravy a přestavbu měst tak, aby ve větší míře umožňovala cestování na kole nebo pěšky. Zahrnuty jsou i strategie jako práce z domova, které se již prosazují v rámci pandemie.

Podrobnosti v angličtině: ZDE