Jak je tomu skutečně s Trumpovým zdravotním stavem? V důsledku mediální manipulace jeho lékařů nikdo neví

4. 10. 2020

Robert O'Brien, Trumpův poradce pro národní bezpečnost, řekl v neděli odpoledne, že Trump zatím zůstane v nemocnici. Zdůraznil, že nadcházející týden bude pro Trumpovo zdraví důležitý.Trumpovi lékaři v neděli odpoledne pokračovali v přehnaně optimistických a vyhýbavých prohlášeních. Trumpův lékař Sean Conley v neděli odpoledne tvrdil, že se Trumpův zdravotni stav "dál zlepšuje".Pak Conley přiznal to, co v sobotu utajil. Přiznal, že v pátek ráno Trumpovi poklesla míra kyslíku v krvi a asi hodinu mu v Bílém domě museli dávat dodatečný kyslík."Během průběhu nemoci pan prezident zažil dvě episody přechodného poklesu saturace kyslíku. Debatovali jsme o tom, proč se to stalo, a zda máme zasáhnout."Conley dostal otázku, zda dostával Trump kyslík ještě znovu někdy od té doby. Conley řekl, že se na to musí zeptat zdravotních sester. Že by to Trumpův lékař nevěděl? Vypadá to, že se Conley znovu vyhýbá odpovědi.

So Trump is now also receiving dexamethasone. @WHO guidelines very clear that it is to be used only “in patients with severe and critical #COVID19”. Guidelines incl. “conditional recommendation not to use corticosteroid therapy in patients with non-severe #COVID19”. pic.twitter.com/BuAl5sUdyQ — Kai Kupferschmidt (@kakape) October 4, 2020

Qs that Dr. Conley needs to answer & hasn't: Is there any damage or irregularity to President Trump's lungs? What do the president's lungs scans show? What could have caused the the president's oxygen levels to drop twice? When was the president's last negative COVID test? — Yamiche Alcindor (@Yamiche) October 4, 2020

In fact, Conley made the 7-10 days point himself. Trump is said by sources to be bored in the hospital and eager to get out. https://t.co/VwC7Y0Cutg — Maggie Haberman (@maggieNYT) October 4, 2020





Just as a recap, #Trump has received the following (AFAIK)



- REGN-COV2

- Remdesivir

- Decadron



This does not sound like a person who was admitted to #WalterReedMedicalCenter as a "precaution". These are heavy duty medications being given to a person who is likely pretty sick. — Dr.Krutika Kuppalli (@KrutikaKuppalli) October 4, 2020

One thing for everyone to remember, steroids suppress the ability for the body to mount a febrile response. So now that @realDonaldTrump is on Decadron saying that "he didn't have a fever" really tells us nothing.



We need to understand how he is doing clinically — Dr.Krutika Kuppalli (@KrutikaKuppalli) October 4, 2020

Jiný lékař, Sean Dooley, řekl, že "od pondělí rána nemá Trump horečku" a "nestěžuje si, že nemůže dýchat"- Trump "chodí" a "stav jeho srdce, jater a plic není znepokojující".Conley byl dotazován, jak to, že šéf štábu Bílého domu Mark Meadows v sobotu hodnotil Trumpův zdravotní stav daleko vážněji než Conley sám. Conley tvrdil, že Meadowsovy informace byly "zkresleny" a že Meadows hovořil o Trumpově zdravotním stavu v době předtím, než byl odvezen do nemocnice.Lékařští odborníci nyní zpochybňují podivné informace, které přicházejí o Trumpově stavu a o tom, čím ho léčí. Prý dostává steroid dexametazon, jenže podle instrukcí Světové zdravotnické organizace má být dexametazon podáván "pouze pacientům s vážným a kritickým covidem-19". Předpisy jasně říkají, že "kortikosteroidy se nemají používat pro pacienty s mírným covidem-19".Některé věci, které Trumpovi lékaři, jsou zajímavé. Yamiche Alcindor píše:Otázky, které dr. Conley musí zodpovědět a které nezodpověděl: Byly nějak poškozeny Trumpovy plíce nebo trpí jeho plíce nějakou nepravidelností? Co ukazují skeny prezidentových plic? Co mohlo způsobit, že prezidentovi dvakrát poklesla úroveň kyslíku? Kdy přesně měl prezident poslední negativní test na covid-19?Tvrzení dr Briana Garibaldiho, že se možná Trump bude moci v pondělí vrátit do Bílého domu, se může stát pro americkou vládu vážným problémem. Jestliže Trumpa v pondělí z nemocnice nepropustí, bude to vypadat, že se jeho zdravotní stav zhoršil. Spekuluje se, že na brzké propuštění naléhá Trump sám.- Dr. Sean Conley řekl během nedělní tiskové konference, že v sobotu nechtěl poskytovat žádné informace, které by zaměřily linii tisku nesprávným směrem. Zjevně šíří Trumpův lékař Trumpovu propagandu o Trumpově zdravotním stavu, nikoliv objektivní informace.,Lékařští odborníci mají velké pochybnosti nad informacemi od Trumpových lékařů:Dr. Krutika Kuppalli je odbornicí na infekční choroby na Lékařské univerzitě Jižní Karolíny. Nechápe, jak by mohl být Trump v pondělí z nemocnice propuštěn, když mu klesá kyslík v krvi a je léčen steroidy:



