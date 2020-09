Milé markety, supermarkety a megamarkety..

Už dlouho si říkám, že musím ten nápad dát ke všeobecnému pocupování, zkrátka věnovat



veřejnosti. Ať si sám hledá svoji cestu pralesem. Markety různých druhů a velikostí tisknou léta hory nejrůznějších letáků a ucpávají s nimi poštovní schránky potenciálních zákazníků - jednou zlevní jogurty, jindy povlečení nebo třeba depilátory. Haldy a haldy papíru – někdy spíš umělé hmoty. I kdyby všechen tenhle materiál nakonec skončil v separačních kontejnerech a veškerý byl recyklován (což je

samozřejmě nereálné), je to v 21. století nesmyslné plýtvání. Nemluvě o spotřebě energií a dalších finančních i environmentálních nákladech na tisk a distribuci. Chápu, že každý prodejce chce veřejně prezentovat, jaké výhody získá zákazník, který zvolí právě jeho služby. Chápu také, že internet není tak kontaktní formou reklamy, jako když si vytáhnete ze schránky leták se slevami, vytrhnete si z něj to, co vás osloví, a vezmete s sebou na nákup. Bylo by tu ale podstatně lepší řešení – současně ekonomické, environmentální, sociální...