Brazílie omezuje environmentální agentury, umožňuje nekontrolované odlesňování

24. 6. 2019

Zdá se, že prezident Jair Bolsonaro má v úmyslu dekriminalizovat odlesňování v Amazonii, zrušení většiny pokut, zformálnit vynucování zákonů a hodlá zničit environmentální agentury masovým propouštěním, píšou Sue Brandfordová a Thais Borgesová.

Brazilská vládní environmentální agentura IBAMA dosud letos udělila nejmenší počet pokut za ilegální odlesňování za nejméně jedenáct let, zatímco další důležitá agentura ICMBio v květnu neprovedla žádné operace monitorující odlesňování.

Tyto události nahlášené samotnými organizacemi odrážejí rozsah, v jakém jsou environmentální politika a agentury vynucující zákony odstraňovány vládou prezidenta Jaira Bolsonara.

Pokuty za ilegální odlesňování od 1. ledna do 15. května letos meziročně poklesly o 34 %. To je vůbec největší zaznamenaný pokles. Znamená to v absolutních termínech pokles na 850 pokut ve srovnání s 1 290 za stejné období roku 2018.

Podrobnosti v angličtině: ZDE