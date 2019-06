Druhé referendum o brexitu je poslední věc, která stojí mezi Corbynem a vítězstvím v příštích volbách

24. 6. 2019

Lídr labouristů potřebuje brexit bez dohody, aby ospravedlnil zavedení své socialistické vize, píše Vince Cable. Těžké ekonomické časy, které budou zřejmě následovat po takové události, mohou být jediná věc, která umožní uskutečnit Corbynův sen.

Posledních pár týdnů radikálně změnilo tvář britské politiky. Liberální demokraté, kteří většinu dekády setrvali na jednociferných preferencích, jsou dnes srovnatelní s jinými v systému, který vypadá jako politika čtyř stran. Rozhodnutí Chuky Umunny (bývalého špičkového labouristy) vstoupit k liberálním demokratům otvírá vyhlídky na to, že další budou následovat. Dvě tradičně velké strany se hroutí a roztávají jako arktická ledová pokrývka.

Zatímco se média nevyhnutelně soustřeďují na nejistotu ohledně toho, kdo povede Konzervativní stranu, existují tři potenciálně mnohem důležitější záležitosti spíše strukturálního než osobního charakteru.

První je, zda za nového lídra toryů je možno uzavřít dohodu o brexitu. Realitou je, že 27 členských zemí EU nenabídne Británii lepší dohodu vně EU než uvnitř ní, jen proto, že nový premiér praští do stolu, zvedne hlas a bude mluvit pomalu.

Druhá otázka zní: Pokud nelze vyjednat novou dohodu, nebo bude odmítnuta, je pak brexit bez dohody nevyhnutelný, nebo přinejmenším pravděpodobný? Nehledě na fanatické okraje, nikdy jsem nezaznamenal ochotu dopustit brexit bez dohody - ať už náhodou, nebo naschvál. Parlament je silně proti a má řadu možností, jak to zastavit. Vyslovení nedůvěry vedoucí k volbám, schválení referenda a dohodě, nebo v poslední instanci stažení žádosti o vystoupení podle článku 50.

Brexitu nelze dosáhnout bez toho, aby parlament schválil zákony - například o migraci a obchodu - což by vše poskytlo Dolní sněmovně příležitosti k jednání. A EU dala jasně najevo, že brexit lze opět odložit, pokud existují vyhlídky na volby nebo referendum.

Má třetí otázka je, zda Jeremy Corbyn může vyhrát volby. Tato otázka je důležitá, protože hlavním faktorem omezujícím mnohé konzervativce a některé příznivce labouristů ve snaze vyvolat volby vyslovením nedůvěry je obava, že by Corbyn mohl vyhrát.

To že si tak neočekávaně dobře vedl v roce 2017 udržuje obavy stále živé. V praxi je těžké představit si, že by labouristé za Corbyna uspěli, natož zvítězili. Skotsko labouristy opustilo. Některé obvody na severu Anglie, které hlasovaly pro vystoupení z EU, zřejmě připadnou konzervativcům nebo Brexit Party, zatímco jiné, silně proevropské, v Londýně a na univerzitách, patrně přejdou k Liberálním demokratům.

Je možné, že když jsou konzervativci rozštěpeni kvůli Brexit Party, velký počet konzervativních křesel připadne Liberálním demokratům. Pokud k tomu dojde, liberálové by mohli být silnější než obě strany "velké dvojky".

Zrovna tak je možné vidět kombinaci náhodných faktorů, které by pomohly Labour obrat konzervativce o největší počet křesel v Dolní sněmovně, ale stále by jim dost chybělo k většině. Corbynova socialistická vláda se podobá jednorožci. Skutečným Corbynovým plánem je, že tvrdý brexit následovaný těžkými ekonomickými časy může být jediná věc, která by přivedla jednorožce k životu.

