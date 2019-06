Do Evropy přichází pekelné vedro

25. 6. 2019

Ve Francii činitelé v Paříži zorganizovali otevření tzv. "místností pro ochlazování" v městských budovách. V Paříži budou otevřeny plavecké bazény pro plavánií pozdě v noci a pařížští radní instalovali po městě nová pítka. V pondělí dosáhla teplota v Paříži 34 stupňů Celsia a očekává se, že během týdne bude dále stoupat.Jsem znepokojena lidmi, kteří toto nebezpečí bagatelizují, kteří se chystají běhat venku jako normálně, anebo zůstat na slunci," varovala francouzská ministryně zdravotnictví Agnès Buzyn. "Tohle postihuje nás všechny. Nikdo není superman, až dojde k extremnímu horku, které nás postihne ve čtvrtek a v pátek," dodala.Itálii postihla nejintenzivnější vlna veder za poslední desetiletí. Nemocnice se připravují na vlnu pacientů postižených horkem. Očekává se, že v centrální a severní Itálii, včetně Říma, Florenice, Bologni, Milána a Turína, dosáhne teplota 37 až 40 stupňů Celsia.Ve Frankfurtu nad Mohanem má do středy teplota dosáhnout 37 až 40 stupňů, v Berlíně 37 stupňů.Lidé by neměli vycházet ven od 11 do 15 hodin.I dlouhodobá předpověď varuje, že celé léto během července a srpna bude teplejší než normálně. Bude nejméně tak velké horko jako v roce 2018, což vedlo k zvýšení úmrtnosti, k dramatickému poklesu zemědělských výnosů, k uzavření jaderný elektráren a k nezvládnutelným požárům za polárním kruhem.Meteorologové varují, že takovéto vlny vedra budou častější, dokonce i když státy splní svůj příslib snížit emise uhlíku způsobující globální oteplování, tak, aby nevzrostlo o více než 1,5 stupně Celsia.Minulý týden zablokoval Andrej Babiš spolu s Polskem a s Maďarskem závazek Evropské unie, aby EU do roku 2050 přestala vypouštět emise uhlíku. Proč se máme starat 31 let předčasně o to, co se stane v roce 2050?" ptal se Babiš.Podrobnosti v angličtině ZDE