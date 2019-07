1. 7. 2019

Skutečnost, že Donald Trump strká Ivanku Trumpovou všude, ačkoliv nemá žádnou politickou či diplomatickou kvalifikaci a to, že ji Trump poslal na schůzku G20 i že s ním jela do demilitarizované zóny v Severní Koreji, vyvolala na sociálních sítích vlnu posměchu. Na tomto snímku je Ivanka Trumpová na Jaltě. Najdete to pod hastagem #unwantedivanka.





Posílání Ivanky Trumpové všude ostře kritizuje zejména demokratická kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez, která poukazuje na to, že to poškozuje mezinárodní pověst americké diplomacie.





Podrobnosti v angličtině ZDE