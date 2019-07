Ať Babiš s Hamáčkem konkrétně řeknou, jak jednání se Zemanem probíhalo

4. 7. 2019 / Boris Cvek



To je opravdu absurdní. Není přece možné, aby prezident tohle dávno nevěděl. Jistěže to ví a ví spoustu dalších věcí. Zeman je velmi zkušený a znalý politik, který politické dění detailně sleduje. Člověk žasne, že je vůbec možné, aby premiér vykládal veřejnosti takové nesmysly, že Zemanovi chce vysvětlit něco, co Zeman velmi dobře dávno chápe.

Babiš by naopak měl veřejnosti zcela konkrétně předložit, co se vlastně na schůzce se Zemanem dělo, a především: co je důvodem jeho odhodlání jít na další schůzku, která má přinést pokračování této monotónní telenovely dvanáctého července. A Hamáček by se neměl tvářit, jako by vedení sociální demokracie nevědělo, co se právě děje, takže se musí ještě poradit a rozhodnout. Dneska je čtvrtého července. Červen je dávno pryč. Co si pak myslet o tomto postoji sociální demokracie? „Ve středu sociální demokraté ve Sněmovně mimo jiné uvedli, že situaci kolem Antonína Staňka chtějí mít vyřešenu do této neděle (BC: 30. června), jinak by mohli vládu opustit.“ O čem chce sociální demokracie ještě jednat? A proč vůbec vypouští do vzduchu taková prohlášení? Aby byla všem k smíchu?

