Také čeští politikové nás vedou do záhuby

8. 7. 2019 / Daniel Veselý

Ve svém předchozím článku jsem líčil, jak nás světoví lídři vedou do záhuby, neboť nás krmí pokryteckými sliby, že se ke klimatické krizi postaví čelem, a místo toho zvyšují dotace pro upadající uhelný průmysl. Co s tím, když nejsilnější světoví hráči očividně nechtějí ukončit romanci s fosilním průmyslem, zatímco se vyplňují chmurné předpovědi klimatologů a my sami na vlastní kůži pociťujeme změnu klimatu? Nutno zdůraznit, že ani naši politikové nezůstávají pozadu, když trestuhodně opomíjejí - a v klíčových případech dokonce urychlují - klimatický rozvrat.