Moody’s: V případě tvrdého brexitu upadne Británie do recese

10. 7. 2019

Vypadnutí z EU bez dohody by uvrhlo Británii do recese, tvrdí špičková ratingová agentura Moody’s. A dodává, ž slábnutí světové ekonomiky by mohlo dopad brexitu ještě zhoršit.

I konzervativec Jeremy Hunt, který tvrdí, že by jako premiér vyvedl zemi z EU bez dohody, kdyby to bylo nezbytné, připustil, že by to způsobilo téměř stejnou ekonomickou škodu jako finanční krize z roku 2008. Ta vedla k vážné recesi a připravila o zaměstnání 2,7 milionu lidí, píše Olesya Dmitracova.

"Jsme přesvědčeni, že bez dohody by britská ekonomika patrně spadla do recese," tvrdí poslední výroční analýza agentury, která patří ke třem největším světovým subjektům ve svém oboru.

"Britská libra, která již od hlasování o brexitu zeslábla, by se ocitla pod obnoveným tlakem. Inflace by dočasně vzrostla... a snížila by reálné mzdy během prvních dvou nebo tří roků po brexitu. To by dopadlo na spotřebitelské výdaje a potlačilo růst."

Sama britská vláda, uvádí Moody’s, v listopadu odhadla, že opuštění EU bez dohody by snížilo HDP během 15 let o 6,3-10,7 %.

Podrobnosti v angličtině: ZDE