Jak Babiš makal v tom Bruseli

Jsem teď dočetl celý (nekecám!) Babišův chvaliďupský post o tom jak makali v tom Bruseli. Abych vás ušetřil utrpení, tak to zde zestručním.

"Tak to jsme jeli jako V4 do Bruselu s jasnými požadavky, které tam prosadíme, protože se znám s Junckerem. My Češi jsme požadovali borůvkový dort - tvrdě a nekompromisně. Maďaři chtěli sachr, Slováci jablečné řezy a Poláci koblihu. Tyto požadavky jsme v EU jasně dali na stůl, každý za sebe a pro sebe. Vedení EU nám v rámci demokratické diktatury řeklo, že můžeme dostat tak akorát po hubě.

Tak jsme celou noc jednali, tvrdě, nekompromisně. Hlavně já. Co litrů kafe jsme vypili! Nedali jsme se. Ve V4 jsme se sjednotili, postupovali jako jeden muž a vyjednali jsme, že smíme dostat po hubě, a to společně. Je vidět, že když se nekecá a maká, dosáhne se velkého úspěchu."