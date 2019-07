Studie: Globální trendy v zemědělství ohrožují potravinovou bezpečnost

15. 7. 2019

Citrusové plody, káva a avokádo: Potraviny na našich stolech se v posledních dekádách staly pestřejšími. Nicméně globální zemědělství tomuto trendu neodpovídá. Celosvětově dochází k rozšiřování monokultur, které zabírají více půdy než kdy dříve.

Současně řada pěstovaných plodin závisí na opylení hmyzem a dalšími živočichy. To představuje zvýšené riziko pro potravinovou bezpečnost, ukázal tým výzkumníků podporovaný Univerzitou Martina Luthera v Halle a Wittenbergu v článku pro časopis Global Change Biology. Ti prozkoumali globální trendy v zemědělství za posledních pět dekád.

Použili údaje Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při OSN o pěstování polních plodin mezi roky 1961 a 2016. Jejich hodnocení ukázalo, že po celém světě se pro zemědělské účely využívá více půdy a přitom klesá diverzita plodin. Šestnáct z dvaceti nejrychleji rostoucích plodin vyžaduje opylení hmyzem nebo jinými živočichy.

Přitom včela medonosná patří k druhům, které jsou stále více ohrožovány patogeny a pesticidy. Populace divokých včel se snižují po celém světě již po dekády.

Méně opylovačů může znamenat výrazný pokles výnosů nebo dokonce neúrodu. Nicméně rizika nezasahují celý svět rovnoměrně. Výzkumníci použili data FAO k vytvoření mapy ukazující geografické rozložení rizika neúrody.

Nejvíce jsou ovlivněny země v Jižní Americe, Africe a Asii. Právě tam totiž jsou pěstovány monokultury pro globální trh.

Poslední trendy mají jen málo společného s udržitelným zemědělstvím, které se zaměřuje na potravinovou bezpečnost rostoucí světové populace. A ačkoliv nejvíce jsou ohroženy chudé oblasti, důsledky neúrody by byly pociťovány globálně, také v zemích, kam je produkce exportována.

Například neúroda avokád v Jižní Americe by ovlivnila lidi v Německu a dalších průmyslových zemích. Neúroda sóji tamtéž by zasáhla především živočišnou výrobu.

Výzkumníci se přimlouvají za změnu trendu: Lidstvo by se mělo snažit diverzifikovat světové zemědělství a pěstovat ekologičtěji. To znamená například, že farmy ve zvlášť zranitelných zemích by měly pěstovat různé plodiny.

Zemědělci by dále měli do produkčních oblastí sázet květinové pruhy nebo keře a poskytovat na okrajích polí příležitosti k hnízdění. To by zajistilo adekvátní habitat pro hmyz, což je pro udržitelné zemědělství zásadně důležité.

Podrobnosti v angličtině: ZDE