Sněmovna reprezentantů odsoudila Trumpovy "rasistické tweety"

17. 7. 2019



Sněmovna reprezentantů v úterý schválila rezoluci, která odsoudila jako rasistické Trumpovy štvavé výroky, v nichž doporučil čtyřem nebělošským poslankyním, aby se "vrátily", "odkud přišly".



Rezoluci však schválili drtivou většinou jen poslanci Demokratické strany. Byla schválena 240 hlasy proti 187. Jen čtyři Republikáni, Will Hurd z Texasu, Brian Fitzpatrick z Pennsylvánie, Fred Upton z Michiganu a Susan Brooks z Indiany, se připojili k Demokratům hlasováním pro tuto rezoluci. Michiganský poslanec Justin Amash, který nedávno odešel z Republikánské strany a registroval se jako nezávislý, poté, co podpořil nutnost Trumpa odvolat, také hlasoval pro tuto rezoluci.

"Všichni jednotliví poslanci této instituce, jak Demokraté, tak Republikáni, by se k nám měli připojit a odsoudit rasistické tweety prezidenta Trumpa," konstatovala předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosi. "Zachovat se jinak by bylo šokujícím odmítnutím našich hodnot a ostudným odstoupením od naší poslanecké přísahy ochraňovat americký lid."Ostrá slova Pelosiové vyvolala útok od Republikánů, kteří ji obvinili, že porušila předpisy, které zakazují ve Sněmovně charakterizovat prezidenta jako člověka, který "učinil fanatický či rasistický výrok". V samostatném hlasování zabránili Demokraté návrhu Republikánů, aby byly kritické výroky Pelosiové vymazány z oficiálního záznamu Sněmovny.Po hlasování Trump pochválil jednotu Republikánské strany a znovu obvinil čtyři poslankyně, že říkají "odporné věci" a vyjádřil se, že Demokratická strana se nyní "oddala této trpkosti a nenávisti".Trump se vyjádřil: "Ty demokratické poslankyně plivají snad nejodpornější, nenávistné a hnusné výroky, jaké kdy byly proneseny politikem v Sněmovně reprezentantů či v Senátu, přesto to Demokratická strana schvaluje a objímá je. Proč nehlasovala Sněmovna za odsouzení těch špinavých a nenávistných výroků těchto poslankyň? Protože jsou Radikálně Levicové a Demokraté se je bojí kritizovat. Smutné!"Washington Post poznamenal, že identifikací vedení Demokratické strany se čtyřmi levicovými poslankyněmi se Trump snaží Demokratickou stranu před příštími prezidentskými volbami zdiskreditovat. Není to přesná strategie, neboť v prezidentské kampani nebude Trump soutěžit s těmito čtyřmi poslankyněmi, ale s mainstreamovým Demokratickým kandidátem. Nicméně, dodává Washington Post, Američané nemají rádi socialismus a Trumpovy útoky proti "socialismu" těchto čtyř poslankyň možná padají na úrodnou půdu.Poslanci Republikánské strany drtivou většinou přijali Trumpovu argumentaci, že nejde o rasismus, ale o ideologii. Většina Republikánů podobně jako Trump nyní útočí na čtyři poslankyně jako na "socialistky" a jako na "antiamerické osobnosti"."Pan prezident není rasista," řekl reportérům v úterý šéf senátní republikánské většiny Mitch McConnel. "Všichni by měli zmírnit svou rétoriku, a měli bychom se vrátit k debatě o tématech."Vzniklá kontroverze signalizuje existenci trpkého konfliktu v USA ohledně politiky totožnosti. Trump znovu prokázal svou schopnost zneužívat rasistických výroků ve snaze vyvolat podporu své voličské základny. Komentátoři také poukazují na to, že rasistické výroky proti čtyřem poslankyním měly zřejmě odvrátit pozornost médií od celostátních razií proti imigrantům.Podrobnosti v angličtině ZDE