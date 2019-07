Americká policie varovala před "zfetovanými aligátory"

17. 7. 2019

Americká policie varovala, že splachování drog do toalety může vést ke vzniku "metamfetamingátorů" (meth-gators), píše Chiara Giordanová.

Policejní oddělení v Lorettu (Tennessee) vydalo ironický komentář poté, co chytilo podezřelého drogového dealera, který se snažil zbavit zásoby metamfetaminu ve své toaletě.

Po sobotním vstupu do domu podezřelého policisté zjistili, že muž splachuje 12 gramů drogy a několik drogových parafernálií.

Byl obviněn z držení drog s úmyslem je přeprodat, držení drogových parafernálií a manipulace s důkazy.

Policie žertem varovala, že jeho akce mohou skončit vznikem "metamfetamingátorů" v Alabamě.

Ve facebookovém postu, který byl mezitím smazán, policie uvedla: "Když pošlete odpadní rourou něco takového, skončí to v odkalovacích nádržích, než to odteče pryč. - Kachny, husy a další drůbež se často vyskytuje na odkalovacích nádržích a neodvažujeme se pomyslet na to, co by udělala zdrogovaná."

"Navíc pokud se to dostane dost daleko, můžeme vytvořit metamfetamingátory v Shoal Creeku a řece Tennessee v Severní Alabamě."

