Bude Moskva následovat regiony v protestech proti ukládání radioaktivního odpadu?

Dálnice přes úložiště:

17. 7. 2019

Aktivista ruské pobočky Greenpeace Sergej Vlasov, který je současně městským zastupitelem, přitáhl pozornost veřejnosti k faktu, že vláda plánuje postavit novou dálnici přímo nad místem, kde jsou skladovány tisíce tun radioaktivního odpadu.

Projekt s cílem rozšířit jihovýchodní větev dálniční sítě by měl vést přes území objektu, který od 30. let slouží k ukládání radioaktivního odpadu. Malé množství tohoto odpadu bylo v posledních dvou dekádách odstraněno v důsledku obav zaměstnanců, ale nyní vychází najevo celkový rozsah problému.

Stavba by vedla ke stoupání částic odpadu do atmosféry nebo jejich pronikání do spodních vod a mohla by způsobit vážné zdravotní potíže. Avšak v současnosti neexistují plány na přesunutí cesty nebo na důkladné čištění lokality, protože náklady by velmi vzrostly a poptávka po uvolnění silniční dopravy v Moskvě je příliš vysoká.

Podrobnosti v ruštině: ZDE