Ministři vnitra EU nenalezli kompromis ohledně záchrany uprchlíků ve Středomoří

19. 7. 2019

Ministři vnitra členských zemí EU se nedokázali shodnout na dočasných opatřeních ke zvládnutí zvýšené migrace ve Středomoří. Představitelé EU sdělili Deutsche Welle, že budoucnost unie je v sázce.

Ministerské jednání ve Finsku nedokázalo najít dočasné opatření, které by odstranilo neshody ohledně migrační politiky, zejména v otázce, kdo by měl nést odpovědnost za nově příchozí.

Zazněly "velmi různé názory", prohlásil francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. Někteří z ministrů odmítají vpustit do svých zemí více uprchlíků, další se odvolávají na solidaritu a mnozí vyjadřují obavy, že to podnítí další migranty k pokusu o cestu do Evropy.

Před jednáním německý konzervativní ministr vnitra Horst Seehofer prohlásil, že bude usilovat o "dočasnou dohodu" o rozdělení uprchlíků mezi členské státy, ale vyjádřil skepsi nad možností dosáhnout dohody během jediného dne. Seehofer ustoupil od myšlenky konkrétní migrantské kvóty pro každou zemi z obavy, že by to vypadalo jako "faktické otevření hranic".

Podrobnosti v angličtině: ZDE