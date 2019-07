Už třetí ministr člen britské vlády rezignoval před příchodem Borise Johnsona do premiérské funkce

22. 7. 2019

I resigned as Foreign Office minister this morning. Here is my letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/1kpt7rHsF0

1. This is rather extraordinary - Sir Alan Duncan tells @bbcnews he quit govt so he could push for an emergency vote tomorrow, after the next PM is announced, to test if they can hold a majority

Duncan se vůči Johnsonovi vymezil ostře kriticky především během nedávné kontroverze, kdy Donald Trump hrubě zaútočil na britského velvyslance ve Washingtonu Kima Darrocha a Johnson se nepostavil na jeho obranu. Darroch proto na funkci velvyslance rezignoval. Duncan otevřeně obvinil Johnsona, že Darrocha záměrně nechal zlikvidovat.







James O'Brien: "How dangerous do you think Boris Johnson is?"

Rory Stewart: *pauses for 11 SECONDS before answering*@mrjamesob | #BorisJohnson pic.twitter.com/4Kz0rDAcmd — LBC (@LBC) July 22, 2019

BREAKING: @BorisJohnson premiership may not start at all!

Up to six Tory MPs are in talks with the Liberal Democrats about defecting and leaving Johnson with no majority. Without majority Johnson can't make government and be a PM!😂❤️😂👇#NotMyPM https://t.co/bxv4E9VzSy — Wolf F. BBC Vicar #FBPE #FBR 🇬🇧❤️🇪🇺🏍️ (@FreitagWolf) July 21, 2019

Duncanova rezignace je podle listuještě menším překvapením než ohlášení rezignace ministra financí Philipa Hammonda a ministra spravedlnosti Davida Gaukeho, protože Duncan strávil dva roky na ministerstvu zahraničí v době, kdy jako ministr zahraničí byl Johnson jeho šéfem.Dalším ministrem, který hodlá rezignovat, je ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart. V rozhovoru s LBC na dotaz "Jak nebezpečný je podle vás Boris Johnson" Stewart mlčel, než odpověděl, celých 11 sekund:Je ale možné, že Johnsonovo premiérství vůbec nezačne, protože podle listu Sunday Times se až šest konzervativních poslanců chystá přejít do Liberálnědemokratické strany (která je proti brexitu). Tím by Johnson přišel o poslaneckou většinu v parlamentě, která je v současnosti tvořena pouze třemi poslanci:





NEW: Our 5,000-word compendium of the 37 lies, gaffes and scandals that make Boris Johnson unfit to be Prime Minister.



It's the fullest list yet - if only it was the complete set...https://t.co/UIJdAItYJh — Dan Bloom (@danbloom1) July 22, 2019

List Daily Mirror rozbírá 37 lží, faux pas a skandálů budoucího britského premiéra Borise Johnsona. Článek má 5000 slov: