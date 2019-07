Vysocí konzervativci varují Johnsona, že nedopustí vypadnutí Británie z EU bez dohody

23. 7. 2019





Vzbouřenečtí konzervativní poslanci varují budoucího britského premiéra Borise Johnsona, že nepřežije jako premiér dlouho, pokud se nevzdá prosazování divokého brexitu.



Očekává se, že bude Boris Johnson prohlášen britským premiérem v úterý ráno. Těsně před tím varovalo několik vysokých konzervativců, že pokusí-li se Johnson realizovat brexit bez dohody s EU, dostane se do přímého konfliktu s parlamentem.

Ministr pro zahraniční rozvoj Rory Stewart a donedávna Johnsonův konkurent v boji o premiérskou funkci, se přidal k ministru financí Philipu Hammondovi a ministru spravedlnosti Davidu Gaukovi s tím, že odstupuje z vlády, protože v žádném případě nebude součástí Johnsonovy vládySir Alan Duncan, náměstek ministra zahraničí, v pondělí dramaticky rezignoval a pokusil se vyvolat krizové hlasování v parlamentě o tom, zda má Johnson podporu poslanců. Nepodařilo se mu to prosadit, avšak mohlo se stát, že kdyby se hlasování konalo a Johnson nezískal podporu poslanců, Mayová by ho nemohla královně doporučit jako příštího premiéra.Několik konzervativních poslanců konstatovalo, že budou považovat první Johnsonův projev národu a to, koho jmenuje do své vlády, jako zkoušku, zda bude schopen získat podporu parlamentu a najít většinový plán pro odchod z EU.Pokud Johnson v této zkoušce selže, vzbouřenci zahájí plné akce s cílem Johnsonovi zabránit v realizaci divokého brexitu a někteří vysocí konzervativci se už snaží začít předběžně vyjednávat o možnosti vytvoření vlády "národní jednoty" spolu s opozičními poslanci.Jeden bývalý mnistr konstatoval, že "podstatný počet" z 42 konzervativních poslanců, kteří minulý týden hlsaovali proti brexitu bez dohody s EU, je připraven riskovat vlastní politickou kariéru a zabránit Johnsonovi v realizaci divokého brexitu.Bude důležité, co Johnson řekne ve středu před Downing Street. Jeho kritikové budou zuřit, pokud se bude chovat, "jako že má většinu 150 poslanců", anebo pokud začne používat "trumpovskou rétoriku" a bude ignorovat, že země je ohledně brexitu naprosto rozhádaná.Jonson bude mít parlamentní většinu pouhých dvou poslaneckých hlasů, pokud konzervativci prohrají v nadcházejících doplňovacích volbách. Jeho většina dále poklesla v pondělí, kdy byl ze strany vyloučen konzervativní poslanec Charlie Elphicke, který je trestně stíhán za sexuální útoky proti dvěma ženám.Podrobnosti v angličtině ZDE