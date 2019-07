Boris Johnson: My naplníme Británii energií, vole

23. 7. 2019

"Dude, we are going to energise the country."



Boris Johnson rallies his party members after he is announced as the new Conservative Party leader. pic.twitter.com/mqQlCOsXr4 — Channel 4 News (@Channel4News) July 23, 2019

Z projevu Borise Johnsona těsně poté, co bylo oznámeno, že ho jihoangličtí důchodci zvolili britským premiérem:"Vím, že už nějaký čtverák řekl, že "Deliver, Unite and Defeat" ("Realizovat, Sjednotit a Porazit") není zrovna dokonalá zkratka pro volební kampaň, protože to bohužel zní DUD (ŠMEJD). Ale oni zapomněli, na to konečné písmeno "E", milí přátelé. "E", které znamená "energizovat", "naplnit energií". A já říkám všem pochybovačům, "My tuto zemi naplníme energií, vole!" (Dude!") "My brexit uskutečníme do 31. října, využijeme všech příležitostí, které nám brexit poskytne v novém duchu, jímž dokážeme všechno! A my znovu začneme věřit v sami sebe a v tom, čeho jsme schopni dosáhnout. A jako nějaký dřímající gigant, povstaneme a svrhneme provazu sebepochybností a negativity. Budeme mít lepší školství, lepší infrastrukturu, více policie, fantastický broadband všude na optických kabelech, vykvete v každé domácnosti. My sjednotíme tuto neuvěřitelnou zemi a posuneme se dopředu. Děkuji vám všem za neuvěřitelnou poctu, kterou jste mi teď udělali. Budu od této chvíle pracovat opravdu intenzivně se svým týmem, který, jak doufám, si vytvořím během několika nadcházejících dní, abych vám splatil svou důvěru. Ale mezitím - kampaň skončila a práce začíná."