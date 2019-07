USA: Očekává se, že Robert Mueller předloží Kongresu "zatracující a explozivní svědectví"

23. 7. 2019



Bývalý mimořádný vyšetřovatel bude veřejně hovořit o vazbách mezi Ruskem a Trumpem a o Trumpových snahách bránit při vyšetřování průběhu spravedlnosti



Bývalý mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller ve středu bude poprvé veřejně hovořit o vazbách mezi předvolební kampaní Donalda Trumpa a Moskvou a o potenciálním úsilí Donalda Trumpa bránit průběhu spravedlnost při Muellerově vyšetřování.



Muellerovo silně očekávané vystoupení zřejmě znovu oživí debatu v Demokratické straně, zda by měl být Trump odvolán z funkce.

"Zdůrazňujeme, že tohle bude první příležitost pro mnoho Američanů poprvé slyšet, co je v Muellerově zprávě," konstatoval poslanec David Cicilline, Demokrate z Rhode Islandu, který zasedá v parlamentním výboru pro soudnictví.Mueller vystoupí před výborem pro soudnicví a před výborem pro výzvědné otázky. Bude to jeho jediné vystoupení před poslanci ohledně jeho vyšetřování Donalda Trumpa.Tento bývalý šéf FBI pronesl v květnu jen stručné prohlášení, kdy opakoval konsensus svého týmu, že Trump nemůže být shledán nevinným, ale také nemůže být obžalován.Greg Brower, bývalý náměstek ředitele v Úřadu FBI pro záležitosti Kongresu konstatoval že Muellerovo svědectví by mohlo mít silný dopad:"Nemyslím, že americký lid a Kongres plně chápou ty důkazy," řekl. "Je součástí Muellerovy pokračující povinnosti vysvětlit, co zjistil, co nejvíce přesvědčujícím způsobem. Musí vysvětlit fakta, aby se poslanci mohli rozhodnout, jaké kroky podniknout, na základě jejich vlastní analýzy důkazů.Muellerová zpráva zaznamenává 11 pokusů Donalda Trumpa či jeho kampaně bránit po lednu 2017 průběhu spravedlnosti. Zpráva také dospěla k závěru, že Trumpova předvolební kampaň "pozitivně vnímala" pomoc z Moskvy při volbách r. 2016 a očekávala, že bude mít ze zásahů Moskvy volební prospěch.Mueller bude svědčit v každém výboru tři hodiny. Výbor pro výzvědné záležitosti se má zaměřit na otázku, zda se Trumpova kampaň zkoordinovala s Ruskem, zatímco výbor pro soudnictví bude zkoumat Trumpovo bránění průběhu spravedlnosti.Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Muellerova zpráva podstatnou měrou nezměnila vnímání veřejnosti ohledně vyšetřování ruského zasahování do prezidentských voleb, i když malá menšina požaduje, aby byly proti Trumpovy podniknuty nějaké akce. Jen 39 procent Američanů zastává názor, že není třeba nic proti Trumpovi dělat a že by vyšetřování mělo být ukončeno.Miliony Američanů budou sledovat Muellerovo středeční vystoupení.Podrobnosti v angličtině ZDE