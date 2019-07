Trump, Johnson a lekce nacismu

24. 7. 2019

Před pár týdny jsem seděl v londýnské kanceláři konzervativního poslance, který propadal beznaději kvůli možnosti, že se lídrem jeho strany a pak i premiérem může stát Boris Johnson, napsal Gideon Rachman. Hovořili jsme o politice a knihách, které jsme četli.

Zmínil jsem, že jsem právě dočetl memoáry Sebastiana Haffnera "Defying Hitler". "Mám to zrovna zde," odpověěl poslanec a natáhl se dozadu do své knihovny. "Není to brilantní?"

Přišlo mi významné, že jsme ve snaze najít smysl roku 2019 oba četli o 30. letech minulého století. Žádný z nás nevěří, že Johnson nebo Trump jsou reinkarnacemi Hitlera či Mussoliniho. Avšak oběma nám Haffnerovy memoáry přišly zajímavé z jiného, subtilnějšího důvodu. Poskytují mimořádný vhled do toho, jaké to je žít v období politického zmatku.

Haffnerovy paměti byly sepsány v roce 1939, těsně před vypuknutím války a holokaustem. V roce 1914 mu bylo sedm a opustil Německo v roce 1938. Jeho kniha poskytuje pohled na to, jaké to bylo sledovat nástup nacistů k moci - a obsahuje strachy, pochybnosti a morální dilemata, která dopadají i na nás, zatímco vzniká nový a znepokojivý typ politiky.

Tenkrát stejně jako dnes se politicky umírnění museli neustále ptát, jak je to vážné. Je to pouze nechutné, nebo skutečně nebezpečné? A je správnou reakcí vrhnout se do politiky, nebo se stáhnout do soukromého života?

V každém okamžiku zápasí mladý vzdělaný právník Haffner s otázkou, jak až špatné věci mohou být. Krátce po nástupu nacistů k moci měl pocit, že věci jsou pouze nechutné. Později však začal pociťovat cosi apokalyptického.

Je snad omylem věřit, že násilná rétorika autoritářských lídrů je méně důležitá než státní instituce?

Kdy máme v úmyslu spustit poplach? Z londýnského exilu Haffner píše: "Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že mladická vzrušivost měla pravdu a bohatství zkušeností mého otce se mýlilo; existují věci, s nimiž se nelze vypořádat chladnou skepsí."

Mojí instinktivní reakcí na Johnsonův vzestup a Trumpovu rétoriku je dosud "chladná skepse". Ale z druhé strany, nacházím se zhruba ve stejném životním stádiu jako Haffnerův otec v roce 1933.

Podrobnosti v angličtině: ZDE