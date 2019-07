Napište Petru Robejškovi

26. 7. 2019

Mohlo by se zdát, že to byl špatný nápad, protože tátu si lidé asociují s rodinou a dětmi a představa, že by někdo vyslal otce někam bojovat, děsí jistě skoro všechny mámy a táty. Ale to je nepochopení vašeho záměru. Vy jste tím úmyslně skvěle vystihl a zkarikoval pokřivené myšlení různých protofašistů, jelikož takhle oni doopravdy uvažují. Táta pro ně není spojen s láskou k rodině, ale se střílením jiných lidí.



Tím jste velmi jednoduchým způsobem představil obyčejným lidem tyto deprivanty a jistě přispěl ke špatnému výsledku různých Okamurů a podobných v situaci, kdy migrační krize hrozila, že přiměje lidi hlasovat hromadně pro tyto zlé a pokřivené lidi.



Mohl jste ale svůj politický projekt zakončit údernějším happeningem než pouhým rozpuštěním strany pro totálni rozklad a neschopnost. Nevím, jestli si pamatujete na Edu Kremličku, který svůj recesistický politický projekt dotáhl do konce tím, že snědl brouka.

Tato pointa myslím vašemu projektu chyběla. Definitivně byste se tak vysmál všem posměváčkům, kteří skočili na lep vaší působivě cimrmanovsky zahrané erudici politologa a uvěřili, že jste to myslel vážně.

Oni jsou to, kdo vám naletěli, a vy se můžete právem smát naposledy!



Kazdopádně děkuju moc za všechny táty a mámy a přeju do budoucna mnoho dalších podobných úspěchů!



S pozdravem

Tomáš Kulhánek

tomas.kulhanek10@protonmail.com