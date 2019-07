The Great Hack: Dramatický dokument televize Netflix o brutální manipulaci uživatelů sociálních sítí

Kdo má přístup k Netflix, podívejte se na dramatický dvouhodinový dokumentární film The Great hack, o brutální manipulaci uživatelů sociálních sítí a o zneužívání osobních dat stamilionů lidí.



Britská investigativní novinářka Carole Cadwalladr, která ve filmu vystupuje: "Neuvědomila jsem si, jak obrovský dopad má televize Netflix: 190 zemí, 22 jazyků a odmítala jsem v tomto filmu vystoupit skoro rok. Je pozoruhodné číst dnes zděšené reakce z celého světa - z Gazy, z Nikaraguy..."

Thank you for all the messages about #TheGreatHack. I hadn’t grasped how big Netflix is - 190 countries, 22 languages -& refused to take part for more than a year. But amazing to read horrified reactions from everywhere (Gaza! Uruguay!) this morning👊👊👊

