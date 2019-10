Zničí fake news všechny příští parlamentní volby?

7. 10. 2019

Facebook od roku 2016 učinil určité kroky proti zásahům ruských trollů do západního demokratického diskursu. Jenže normy Facebooku pro placenou, individuálně cílenou inzerci, jsou stále velmi nejasné. V srpnu odhalil deníkpropagandistickou síť, kterou na Facebooku vedl kumpán Borise Johnsona Lynton Crosby. Ten platil na Facebooku inzerci, která předstírala, že jsou to nezávislé informace, ve skutečnosti to však byl podvod - šlo o šíření propagandy Crosbyho zákazníků. Když siFacebooku na to stěžoval, Facebook odpověděl, že rozdíl mezi zakázaným chováním ruských trollů a povolenými lžemi Lyntona Crosbyho byl v tom, že Crosby při placení účtů za reklamy na Facebooku používá svého vlastního jména. Osoby, na něž Crosby svými reklamami na Facebooku cílil, se ovšem nikde neměly možnost dovědět, že to jsou jeho reklamy.Facebook se zjevně v nadcházejících volbách stane důležitým bojištěm. Už nyní mu platí britské politické strany horentní částky za reklamu.Jedním z charakteristických rysů politické reklamy na Facebooku, který nebyl nijak napraven, je, že Facebook svými algoritmy prohlubuje a šíří extremismus.Při posledních amerických prezidentských volbách vyšlo najevo, že tým Donalda Trumpa zaplatil daleko méně za reklamy na Facebooku, než se očekávalo, protože jeho provokativnější a lživější reklamy se na Facebooku automaticky rozšířily daleko víc než umírněné informace. Na provokativní a pobuřující reklamy totiž reagovali uživatelé Facebooku daleko více než na umírněné informace, což vedlo algoritmy Facebooku k tomu, že je začaly prioritizovat. Tím Facebook vytváří začarovaný kruh, který extremisté mohou zneužívat dodneška.YouTube měla obrovský prospěch ze skandálu s firmou Cambridge Analytica, který postihl Facebook. O YouTube a lživé informace na tomto serveru se totiž lidé tolik nezajímali, protože jejich pozornost byla soustředěná na Facebook.YouTube zavedl určité reformy: například explicitně varuje, které kanály na YouTube provozuje vládní propaganda, a oznámil, že bude odstraňovat materiál i od politiků, pokud bude obsahovat lži (Facebook toto u politiků odmítá učinit, odmítá odstraňovat materiály politiků, i když jsou lživé či škodlivé).Avšak strategie YouTube proti fake news a lživým informacím je chabá. Nejasná a chabá je podle kritiků také reklamní politika firmy Google.Twitter má na všeobecné volby přímý dopad, protože jej novináři sledují.Podobně jako Facebook, Twitter identifikoval a odstranil ty účty, které se snaží zaplavit jeho stránky neautentickým chováním. Udělal to také transparentním způsobem a zveřejnil kompletní archivy odstraněného materiálu, takže výzkumníci a novináři si mohou přesně zkontrolovat, jak země jako Čína, Írán a Rusko se snaží ovlivňovat veřejný diskurs.Avšak Twitter neřeší neautentické chování od organizovaných kampaní, které nepodporuje cizí stát, ale například koordinovaná organizace amerických bělošských supremacistů.Nejméně transparentní platformou je WhatsApp, vlastněný Facebookem. Nemáme do něho přístup a můžeme posuzovat dopad platformy WhatsApp jedině tím, co se děje, což není pozitivní. WhatsApp rozšiřuje obrovské vlny dezinformací šířící se Indií. Totam vedlo k rozsáhlému vraždění lidí na základě masově rozšířených lživých informací. V Brazílii, aktivisté ze všech politických stran, ale zejména z ultrapravicové strany Jaira Bolsonara, používali právě aplikaci WhatsApp a rozeslali až 300 000 reklam 120 milionům uživatelů WhatsAppu v té zemi.WhatsApp argumentuje, že protože neví, co se na prostřednictvím WhatsApp šíří, nemůže proti lžím bojovat. Proto se tato platforma soustředila na to, aby bylo obtížné posílat zprávy najednou stovkám lidí a označuje posílané zprávy jasně jako přeposlané. Omezila také užívání velkého seznamu adresátů.Podrobnosti v angličtině ZDE