Italská spojka k ruskému vyšetřování

9. 10. 2019

Ministr spravedlnosti William Barr prohlásil, že zkoumá původ ruského vyšetřování. V rámci toho se Barr nedávno setkal s představiteli Itálie, kde se v roce 2016 poradce Trumpovy kampaně sešel s Josephem Mifsudem - profesorem, jehož akce tvoří podstatnou část důvodů, proč FBI zahájila ruské vyšetřování, napsal Adam Goldman.

Prezident Donald Trump a někteří z jeho spojenců bez důkazů tvrdí, že spiknutí amerických představitelů - takzvaný "deep state" - zahájilo široce pojatou operaci proti Trumpově kampani. Konspirační teorie zůstává nepodložena a ministerstvo spravedlnosti nevysvětlilo, proč Barr považuje podezření za zasluhující zkoumání.

Někteří z prezidentových spojenců prosazují nepodloženou teorii, že Mifsud je západní zpravodajský agent, možná pod kontrolou FBI nebo CIA, jejž představitelé deep state použili jako kontrarozvědnou past na Trumpovu kampaň.

Mifsud na jaře 2016 sdělil poradci Trumpovy kampaně Georgi Papadopoulosovi, že Rusové mají "tisíce" ukradených emailů Demokratické strany, které mohou poškodit Trumpovu oponentku Hillary Clintonovou, pokud budou zveřejněny.

Bývalý ředitel FBI James Comey označil Mifsuda za ruského agenta. Mifsud udržoval kontakty s ruskými kruhy, včetně bývalého zaměstnance Internetové výzkumné agentury, která využila sociální média k zasévání svárů během volební kampaně v roce 2016, ale popírá, že by byl ruským agentem.

Mifsud a Papadopoulos se poprvé setkali v březnu 2016 v Itálii. O měsíc později, poté co Mifsud odjel do Moskvy, se opět setkali v Londýně, kde Mifsud odhalil informaci, že Rusové vlastní informace schopné poškodit Clintonovou.

Mifsud navrhl, že by ruská vláda mohla pomoci Trumpově kampani "anonymním zveřejněním informací, které by byly pro Hillary Clintonovou škodlivé," podle zprávy zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který převzal ruské vyšetřování v květnu 2017.

Papadopoulos se v květnu 2016 chvástal před párem australských diplomatů ohledně Mifsudovy nabídky. Australská vláda předala informaci Spojeným státům, ale až o několik měsíců později - poté, co Wikileaks publikovaly ukradené emaily Demokratické strany. Australské upozornění vyvolalo vyšetřování FBI v červenci 2016 zaměřené na ruské snahy narušit volby a otázku, zda se na nich podíleli Trumpovi spolupracovníci.

Bývalí američtí představitelé tvrdí, že Mifsud nepracoval ani pro FBI, ani pro CIA. Pokud by byl informátorem FBI, vyšetřovatelé by jej snadno nalezli a vyslechli - místo toho zmizel a zdržuje se na neznámém místě. Pokud by pracoval pro CIA, agentura by měla povinnost sdělit to FBI, když ta vyšetřovala Papadopoulose.

Myslet si, že jiná západní vláda tajně zaměstnala Mifsuda v rámci spiknutí proti prezidenntovi, znamená věřit, že rozsáhlé spiknutí zcela uniklo pozornosti úřadu zvláštního vyšetřovatele během podrobného vyšetřování, které zahrnovalo více jak 2 800 soudních obsílek, 500 zatykačů, 13 žádostí zahraničním vládám o důkazy a výslechy asi 500 svědků.

Podrobnosti v angličtině: ZDE