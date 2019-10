Turecko: YPG je teroristická organizace

12. 10. 2019

The senior adviser to the president of Turkey defends their decision to move in on Kurdish-controlled parts of Syria, which has led to civilian deaths and ISIS fighters escaping from prison. pic.twitter.com/G6dPDkecos — Channel 4 News (@Channel4News) October 12, 2019

YPG, což je totéž jako PKK, což je teroristická organizace, za kterou ji považují Spojené státy i Evropská unie, útočí na naše civilisty každým dnem. Už dál nemůžeme tolerovat tento terorismus a jsme ochotni spolupracovat se svými spojenci ve snaze eliminovat tuto velmi vážnou bezpečnostní hrozbu na našich hranicích, ale ono to nefungovalo. Takže nakonec jsme museli vzít věci do vlastních rukou podle článku 51, což je naše právo na sebeobranuProblémem je, vy jim říkáte teroristé. Jiní lidí říkají, že vy do toho koridoru teroristy vpouštíte. Protože bojovníci Islámského státu jsou propouštěni. Vy umožňujete terorismus v Sýrii už dlouhá léta.Odkud máte tyto informace?No, vy s těmi organizacemi spolupracujete, pouštíte je přes hranice -Gulnur Aybet: To jsou strašlivé lži, to nemůžete říkat! Ne. Ne! Poslouchejte -Je proti vám stejně tolik obvinění jako proti druhé straně. Musíte také poslouchat mou otázku. Takže to, co říkám, je: Jestliže pouštíte do té oblasti bojovníky ISIS, čeho tím chcete dosáhnout?To je lež. My jsme země, která trpí terorismem od ISIS více než jakákoliv jiná země. My jsme ta jediná země, která sama zlikvidovala terorismus ISIS v severní Sýrii daleko více než jakákoliv jiná země. Očistili jsme 2000 čtverečních kilometrů v severní Sýrii od ISIS. Trpěli jsme více útoky od ISIS než jakákoliv jiná země.Hrajete to na obě strany, a to je fakt.Je od vás nesmírně neférové šířit tyto lži, že tam pouštíme bojovníky Islámského státu. To je naprosto ostudné. Nemůžete bojovat proti jedné teroristické organizaci vyzbrojováním jiné teroristické organizace. Tato strategie USA musela dopadnout špatně. Která začala za předchozí americké vlády. A to, co se nyní děje v Americe, bezpečnostní politická situace v naší zemi se tam stává obětí tamějších domácích politických bojů. A co se týče Evropanů, ti už dlouhá léta s touto teroristickou organizací sympatizují a nechtějí vnímat fakta.