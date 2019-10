Peter Handke: Mezinárodní idiot roku

11. 10. 2019



Dvacet let předtím, než získal Peter Handke Nobelovu cenu za literaturu, se mu dostalo jiného ocenění, píše deník Guardian. Spisovatel Salman Rushdie ho jmenoval druhým "největším idiotem roku" za jeho vášnivou apologetiku "genocidního režimu Slobodana Miloševiče". (Prvním největším idiotem roku byl tehdy podle Rushdieho herec Charlton Heston, zbraňový lobbista).



Peter Handke, rakouský dramatik, jehož slovinský původ ho během balkánské války přivedl k zuřivému nacionalismu, tvrdil veřejně, že se muslimové v Sarajevu zmasakrovali sami a pak z toho podvodně obvinili Srby, a popíral genocidu ve Srebrenici. Ještě v roce 2006 se Handke účastnil Miloševičova pohřbu.

Pen America kritizoval udělení Nobelovy cenu Peteru Handkemu, který "zneužil svého veřejného hlasu k ochromování historické pravdu a k poskytování veřejné podpory pachatelům genocidy".







Ve čtvrtek, poté, co bylo oznámeno, že Handke dostal letošní Nobelovu cenu, konstatoval Rushdie: "Nemám k tomu, co jsem o Handkem tehdy napsal, co dodat.""Handke je znepokojující volbou pro Nobelovu cenu poté, co se tamější výbor snažil vrátit udělování ceny k normálu po nedávných skandálech," konstatuje prozaik Hari Kunzru, který Handkeho dílo vyučuje. "Handke je dobrý spisovatel, ale u něho se slučuje velká schopnost porozumět věcem s šokující etickou slepotou."Kunzdru se domnívá, že by býval Handke získal Nobelovu cenu dříve, kdyby se "nerozhodl vystupovat jako propagandista pro genocidní Miloševičův režim". Dodává: "Více než kdy předtím potřebujeme veřejné intelektuály schopné energicky hájit lidská práva tváří v tvář nezájmu a cynismu našich vedoucích politiků. Handke takovou osobností není."Slavoj Žižek se vyjádřil: "To je dnešní Švédsko: Apologeta válečných zločinů dostane Nobelovu cenu."Slovinský autor Miha Mazzini konstatoval: "To, co mě u Handkeho uráží nejvíc, byla jeho naivita ohledně Miloševičova režimu. A je to osobní. Nikdy nezapomenu tu studenou zimu, kdy se Jugoslávie rozpadala a v obchodech nebylo nic. Byli jsme mladá rodina a moje dcera byla batole a byla děsivá zima. Trávil jsem celé dny ve frontách na topnou naftu a večer, téměř zmrzlý, jsem začal číst Handkeho esej o Jugoslávii. Psal o tom, jak mi závidí: zatímto Rakušané a Němci, ti lidé na Západě, propadli konzumerismu a my Jugoslávci musíme stát ve frontách a bojovat o všechno. Jak jsme to blízko přírodě! Jak jsme daleko méně materialističtí a jak jsme daleko více prodchnuti duchovnem! Už tehdy jsem ho považoval za krutého člověka a naprosto posedlého svou naivitou."Handkeho politické postoje jsou už dlouho ostře kritizovány jeho bývalými přáteli a spisovateli. V roce 2008 poznamenal romanopisec Jonathan Littell: "Možná je to vynikající umělec, ale jako lidská bytost je mým nepřítelem - je to idiot, svině." Alain Finkielkraut ho označil za "ideologické monstrum" a Susan Sontagová, která strávila během bosenské války několik měsíců v Sarajevu a inscenovala tam Beckettovu hru Čekání na Godota, se vyjádřila, že Handkeho výroky znamenaly, že mezi svými bývalými přáteli v New Yorku "skončil".Helen Finch, která vyučuje německou literaturu na univerzitě v Leedsu, pochválila Handkeho schopnost zkoumat "okraje lidské zkušenosti pozoruhodným způsobem", ale dodala, že udělení Nobelovy cenu Handkemu stále ještě dokazuje, že Nobelův výbor je pořád ještě zamilován do bělošských evropských mužů, píšících v elitářské básnické tradici a ignoruje politickou komplicitu těchto mužů.""Nikdy jsem si nemyslel, že se mi při pomyšlení na Nobelovu cenu bude chtít zvracet," napsal na Twitteru albánský premiér Edi Rama. Srbská média udělení Nobelovy cenu Handkemu chválí.