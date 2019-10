Barnier: Vyjednávání s Británií o brexitu nejdou dobře

14. 10. 2019





O víkendu se při vyjednávání Londýna s Bruselem o dohodě o brexitu nepodařilo dosáhnout dohody a evropská hlavní města nyní usuzují, že bude zřejmě nemožné, aby Británie odešla z EU do 31. října 2019 na základě dohody.



Ve své informaci sedmadvaceti evropským velvyslancům v neděli večer varoval hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier, že rozhovory budou zřejmě muset pokračovat i po nadcházejícím summitu EU, který začíná ve čtvrtek. Do toho dne mělo být všechno dojednáno.

Barnier poukázal na to, že nejnovější britské návrhy ohledně celních opatření na irské hranici zosobňují "nevyzkoušené" riziko, které Evropská unie nemůže přijmout. Vyžadovalo by to od Borise Johnsona "nový politický impuls", pokud by rozhovory měly být úspěšně dokončeny tento týden.Co se týče veta severoirského parlamentu ohledně toho, zda má Severní Irsku zůstat v evropském trhu pro zboží, irský zástupce konstatoval, že takové opatření "není obsaženo v mírové irské dohodě z Velkého pátku".V diskusích evropské sedmadvacítky se poprvé za mnoho měsíců začalo znovu hovořit o odkladu brexitu.Minulý týden Johnson navrhl, že by sice oficiálně Severní Irsko opustilo Evropskou celní unii, ale přesto by dodržovalo pro dovoz zboží z hlavního britského ostrova celní a ostatní předpisy EU, tím by se eliminovala nutnost vytvořit hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která by byla terčem teroristických útoků.Barnier však varoval evropské velvyslance, že by to znamenalo zavést nevyzkoušený systém sledování zboží, a hovořil o riziku pro evropský společný trh. "Zůstává příliš mnoho nevyjasněných věcí."Jeden vysoký evropský diplomat varoval, že bude nemožné dojednat takový "naprosto nový přístup" během několika dní. Británie podle něho nebude schopna odejít z EU do 31. října 2019, pokud se nevrátí k původní irské podmínce, vyjednané Theresou Mayovou, podle níž by Severní Irsko zústalo v Evropské celní unii a dodržovalo by většinu předpisů evropského jednotného trhu. Tu dohodu Dolní sněmovna třikrát odmítla.Podle tzv. "Bennova zákona" musí Boris Johnson do soboty 19. října do 11 hodin požádat Brusel o odložení brexitu, pokud se mu do té doby nepodaří dosáhnout dohody.Ekonomická analýza organizace UK in a Changing Europe varovala, že Johnsonův plán pro brexit poškodí britskou ekonomiku podstatně více než plán Theresy Mayové pro brexit. Britský HDP bude až o 7 procent nižší, než kdyby Británie zůstala v EU.Podrobnosti v angličtině ZDE