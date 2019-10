Boris Johnson udělal ohledně brexitu dramatický obrat o 180 stupňů

12. 10. 2019



Po středečním tříhodinovém jednání Borise Johnsona s irským premiérem Leo Varadakarem v severní Anglii vychází nyní najevo, že Boris Johnson udělal Irské republice a Evropské unii podstatný, dramatický ústupek. Souhlasí nyní, že na irském ostrově nesmí být mezi Severní Irskem a Irskou republikou žádná celní hranice. Je to klíčový ústupek a je velká otázka, zda s tím Dolní sněmovna bude souhlasit.

Má také snad vzniknout nějaký mechanismus, v jehož rámci by tuto dohodu měl schválit irský i severoirský parlament.





Britská opozice usiluje o odklad brexitu a o nové referendum o brexitu. Je pravděpodobné, že bude požadovat, aby jakákoliv dohoda, kterou Johnson uzavře, byla britským voličům předložena ke schválení v referendu a druhou možností na volebním lístku by mělo být zrušení brexitu.



"Britská vláda přiznala, že není možno dosáhnout s EU dohody o brexitu, pokud by vznikla na irském ostrově hranice. To je zásadní změna," konstatoval jeden evropský zdroj. "Nyní musí Británie během víkendu vysvětlit, jak konkrétně by to fungovalo." A to do dvou dnů.V pátek Boris Johnson dvakrát odmítl popřít, že by Severní Irsko mohlo zůstat v evropském celním prostoru.Jednou z možných variant je, že by sice Severní Irsko "oficiálně" odešlo z evropské celní unie, avšak Británie by souhlasila, že bude vynucovat dodržování předpisů evropské celní unie a hrazení evropského dovozního cla pro všechno zboží, které by Británie vyvážela do Severního Irska. Londýnská vláda by toto clo britským podnikům vyvážejícím do Severního Irska hradila.Zdroje v Bruselu však pochybují, že je dost času na to, aby byla taková dohoda vypracována do konce října. Proto by zřejmě bylo zapotřebí odkladu.V evropských hlavních městech trvají podstatné pochybnosti, zda existuje realistická dohoda, kterou by mohli vedoucí politikové EU přijmout na svém summitu příští čtvrtek."Postoj Evropské unie zůstává stejný: musí existovat právně realizovatelné řešení, které vylučuje vytvoření pevné hranice na irském ostrově, chrání ekonomiku celého irského ostrova i irskou mírovou Dohodu z Velkého pátku, a zároveň zaručuje integritu jednotného evropského trhu," konstatuje Evropská komise.Podrobnosti v angličtině ZDE