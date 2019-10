Co dělá Turecko v Sýrii? Je to staré známé etnické očišťování

11. 10. 2019

"What are the Turks trying to do? Well, I think there's an old fashioned phrase for it, it's called ethnic cleansing."



Our International Editor Lindsey Hilsum reports from Qamishli in Northern Syria. pic.twitter.com/KNowMJDxYB — Channel 4 News (@Channel4News) October 10, 2019

Dověděli jsme se, že jednotky spojené s Tureckem nyní ovládly nejméně sedm vesnic, přímo tam na hranici. Kdo jsou tyto jednotky? Jsou to Arabové, jsou to Syřané, říkali si Svobodná syrská armáda. Dříve bojovaly proti Bašaru Asadovi. Teď je ale vycvičilo a vyzbrojilo Turecko. A Turecko je používá pro boj proti jeho vlastním nepřátelům, Kurdům. A co se snaží Turecko udělat? No, je pro to starý známý výraz: etnické očišťování. Preziden Erdogan chce přesunout syrské uprchlíky do této pohraniční oblasti. A to by vytvořilo nárazníkovou zónu mezi Kurdy na turecké straně - proti nimž bojuje - a Kurdy na této straně, na syrské straně. Proto Erdogan bombarduje civilní oblasti. A jak jsme my viděli dnes, desetitisíce Kurdů prchají ze svých domovů.



Turecké etnické očišťování zjevně podporuje i Andrej Babiš:

Podruhé ve dvou dnech jsem se viděl s tureckým prezidentem @RTErdogan a potvrdil mu, že země V4 podporují výstavbu bezpečnostní zóny v severní Sýrii. Turecko do ní chce přemístit až 2 miliony běženců. Postavit domy, školy. Erdogan se kvůli tomu v NY potká i s prezidentem Trumpem. pic.twitter.com/C8f8FeSdon — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 25, 2019