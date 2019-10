Syrská armáda se po dohodě s kurdskou administrativou rozmístí kolem turecké hranice

14. 10. 2019

Kurdy vedená administrativa v severní Sýrii v neděli oznámila, že se dohodla se syrskou vládou na rozmístění syrské armády podél syrsko-turecké hranice.

Rozmístění armády dovoluje také osvobození jiných syrských měst okupovaných tureckou armádou jako je Afrin, uvádí se v prohlášení.

Dříve v neděli syrská státní média oznámila, že armáda začala rozmisťovat své jednotky na severu "aby konfrontovala tureckou agresi" na syrském území.

Syrská armáda vstoupí do města Ajn al-Arab (Kobani) a Manbídž do 48 hodin po uzavření dohody, uvádí organizace Syrian Observatory for Human Rights.

