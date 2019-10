14. 10. 2019

Syrská vláda a Kurdy vedené jednotky Syrských demokratických sil vedou jednání na ruské letecké základně v Sýrii, sdělil Reuters v neděli syrský kurdský politik. Ten vyjádřil naději, že dohoda zastaví turecký útok.

Ahmad Sulajmán, vysoce postavený člen Kurdské demokratické pokrokové strany, tvrdí, že jednání probíhají na základně Hmejmím v Latakíji.

Šéf tiskového odboru SDF Mustafa Bali na otázku, co může říci s Sulajmánovu prohlášení, odvětil "no comment". "Potvrzujeme od začátku invaze, že budeme studovat všechny možnosti, které by náš lid ušetřily etnických čistek," dodal.

Nebylo možno získat vyjádření představitelů syrské vlády.

