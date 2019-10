Celý případ je Univerzity Home Credit Karlovy je moc zajímavý tím, na co vše odkazuje. Rozhovor s tímhle pánem je vyvrcholením, už pro zajímavou dráhu někdejšího chartisty, který nemoh na vejšku pro rodinné pozadí, dělal pak sanitáře a kotelníka, byl aktivní v opozici a až to padlo, šéfoval Respektu a pak byl relativně dobrým politikem. A pak šup do PPF a dneska je z něj toto. Ředitel komunikace téhle korporace, kterému by člověk stejně jako rektoru Zimovi nedal ani pětikorunu, protože neumí mluvit, protože se už odnaučil myslet. Portrét finanční skupiny a její mentality jak vyšitý.