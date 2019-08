Panika v PPF

Situace se mění, česká oligarchie více na pranýři

19. 8. 2019 / Bohumil Kartous

V posledních měsících se v rámci mediální diskuse změnila jedna důležitá okolnost, a to přítomnost jména Petra Kellnera a jím většinově vlastněné skupiny PPF ve veřejném prostoru a ve veřejné diskusi. Tato změna je důležitá zejména proto, že dle informací z prostředí společnosti i dle svědectví mediálních insiderů bylo dlouhé roky úspěšnou taktikou společnosti vyhýbat se jakýmkoliv mediálním zmínkám, respektive zejména takovým, které by v sobě obsahovaly kontroverzi spojenou s podnikatelskými aktivitami v zemích, jako je Rusko a Čína, případně s napojením na politickou scénu s cílem podnikatelské aktivity tohoto typu podporovat. Situace se změnila diametrálně: z původního ticha do stavu, kdy uznávaná společenská autorita veřejně označí Home Credit za lichvářskou společnost...

V diskusi Českého rozhlasu Plus označil Home Credit za lichvářskou společnost, která se svým podnikáním podílí na udržování části společnosti v situaci paralýzy, holého přežití.

Společně s dalšími mediálními výstupy, které se v posledních týdnech a měsících přímo zaobírají podnikáním Petra Kellnera, jde o významný průlom v jinak roky dodržovaném mediálním opomíjení postavy nejvýznamnějšího představitele české oligarchické scény. Jak prohlásil jeden mediální insider, v českých komerčních médiích donedávna nebylo možné, aby v článku či komentáři bylo v souvislosti s některými fenomény byť pouze zmíněno Kellnerovo jméno (pravděpodobně s ohledem na inzerci).

Byť lze těžko předpokládat, že by podobný "kód" platil i pro média veřejnoprávní, různé okolnosti nepochybně ovlivňovaly i jejich agendu. Například ředitel České televize Petr Dvořák je někdejším dlouholetým, vysoce postaveným manažerem PPF a spekuluje se o tom, že v případě dohody na odkoupení TV Nova právě skupinou PPF se vrátí zpět jako její ředitel (Dvořák jako ředitel Novy už působil), tedy zároveň do služeb někdejšího zaměstnavatele.

Stejně tak, při zavedené praxi kopírování agendy rozšířené v komerčních médiích těmi veřejnoprávními a využíváním novinářů z komerčních médií ke komentování otevíraných kauz je zřejmé, že pokud určitá osoba, událost či fenomén nejsou dostatečně pokryty napříč mediálním spektrem, nebude podporova ani ve veřejnoprávních médiích.

Nicméně za posledních pár měsíců došlo k průlomu. Po demonstraci na Letné, kde zaznělo Kellnerovo jméno v souvislosti s jeho vazbami na současného prezidenta Zemana, se objevilo několik komentářů, které indiferentní hrozbu oligarchického zneužívání veřejných zájmů naznačily (např. komentář Petra Fischera). Následně se podařilo vtáhnout do hry "komunikaci" PPF v souvislosti s vazbami společnosti na čínskou, státem kontrolovanou technologickou společnost Huawei, což exponuje nejcitlivější bezpečnostní riziko vlastníka O2 a ddatové společnosti CETIN.

politické prohlášení Petra Kellnera, inklinující k programové shodě s nedávno založenou populistickou stranou Trikolora, o jejímž financování se spekuluje právě v souvislosti s PPF. Následně, v reakci na dosavadní komunikační zájem, se ve výroční zprávě PPF překvapivě objevuje, inklinující k programové shodě s nedávno založenou populistickou stranou Trikolora, o jejímž financování se spekuluje právě v souvislosti s PPF.

Následně, v reakci na dosavadní komunikační zájem, se ve výroční zprávě PPF překvapivě objevuje politické prohlášení Petra Kellnera, inklinující k programové shodě s nedávno založenou populistickou stranou Trikolora, o jejímž financování se spekuluje právě v souvislosti s PPF. Daniel Hůle vzápětí poukazuje na fakt, že Kellner si protiřečí, jestliže v příkrém rozporu s "podnikatelskými standardy Západu" a "tradicemi" vydělává na nezákonných exekucích. Oporu Kellnerově změněné komunikační taktice poskytuje krom jiných Echo24, v němž se objevil oslavný text o "noblese", která zavazuje. Sociolog Stanislav Biler v reakci na to vydává v Alarmu článek, kde shrnuje podnikatelské aktivity Petra Kellnera a poukazuje na rozpor ve tvrzeních a činech. Dlouholetý expert v oblasti exekucí

proběhla v DVTV diskuse čistě o Petru Kellnerovi a PPF, která velmi dobře popírá taktiku "nemluvit". K dalším výstupům i k tomu, jak hluboce musí být PPF nakloněna režimům, v nichž podniká, se už na začátku srpna 2019 vyjádřil v Britských listech Albín Sybera.

Z PPF se stalo téma a je pravděpodobné, že se jej podaří ii nadále udržovat živé. Nejde sice o potřebný vhled do provázanosti oligarchických zájmů v ČR se zájmy veřejnými a odhalování rizik s tím spojených, případně škod, které taková vazba přináší, nicméně jde o jistý posun od stavu mediální ignorace k pevné součásti mediální agendy. Přímé kritice podrobil podnikatelské aktivity Petra Kellnera sociolog a profesor právní filozofie Jiří Přibáň, a to právě v souvislosti s nebankovní společností Home Credit a jejím business modelem postaveném na půjčování lidem, jejichž nelehkou existenční situaci může podobný krok ještě zhoršit.označil Home Credit za lichvářskou společnost, která se svým podnikáním podílí na udržování části společnosti v situaci paralýzy, holého přežití.

