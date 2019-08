Evropská unie odmítla žádost Borise Johnsona, aby byla zrušena irská podmínka

Boris Johnson obvinil proevropské poslance Dolní sněmovny z "fundamentalistického" postoje EU



Evropská unie koordinovanou reakcí odmítla pokus Borise Johnsona přimět Brusel, aby z vyjednané dohody o brexitu ostranil irskou podmínku. Irská podminka znamená, že aby byla zachována otevřená hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, do doby, než bude vynalezeno nějaké jiné řešení, Velká Británie bude muset dodržovat předpisy evropské celní unie a evropského trhu. EU totiž nemůže dovolit, aby do evropského trhu pronikaly neevropské výrobky porušující hygienické a bezpečnostní předpisy Bruselu. Zavedení pevné hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem by znamenalo obnovení terorismu a porušení mírové dohody o ukončení terorismu z roku 1998. Americký Kongres varoval, že pokud Británie tuto tzv. "Dohodu z Velkého pátku 1998" poruší, Kongres bude blokovat jakoukoliv obchodní dohodu USA s Británií.





Boris Johnson se od středy vydává na krátké cesty do Berlína a Paříže, kde se bude snažit přesvědčovat Merkelovou a Macrona, aby zrušili irskou podmínku. Předseda Rady Evropy Donald Tusk obvinil britskou vládu, že odmítá přiznat, že její politická strategie by vedla k obnovení tvrdé hranice na irském ostrově. Evropská unie chce za každou cenu zabránit obnovení terorismu v Irsku.



Johnsonova vláda také v úterý oznámila, že od 1. září 2019 se britští činitelé nebudou účastnit jednání Evropské unie v Bruselu. Odpůrce brexitu, známý labouristický aktivista Andrew Adonis k tomu sžíravě poznamenal, že po divokém brexitu všichni britští státní úředníci ještě do Bruselu s prosíkem přilezou a budou prosit o příznivé obchodní podmínky po mnoho měsíců.



Boris Johnson obvinil proevropské poslance v Dolní sněmovně, že Brusel nechce přistoupit na jeho nesplnitelné požadavky jen proto, že se - chybně - domnívá, že Dolní sněmovna jeho divokému brexitu zabrání.



Downing Street tvrdí, že parlamentu se nepodaří zabránit brexitu dne 31. října 2019, i kdyby přijal v této věci nové zákony.



Boris Johnson byl do premiérské funkce zvolen méně než 1 procentem britských voličů - převážně postarších penzistů, členů Konzervativní strany.



Podrobnosti v angličtině



