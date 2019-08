Trump dezertoval z tábora demokracií

23. 8. 2019

Prezident zrušením schůzky s dánskou premiérkou překročil důležitou hranici, píše Thomas Wright.

Prezident Donald Trump zrušil schůzku s novou dánskou premiérkou Mette Fredriksenovou, protože odmítla debatovat o prodeji Grónska. Grónsko bývalo dánskou kolonií, ale nyní patří grónskému lidu - dánská vláda nemůže ostrov prodat, i kdyby chtěla. Trump zřejmě neví, že Dánsko je jedním z nejspolehlivějších amerických spojenců. Dánští vojáci například bojovali bok po boku s americkými v Iráku a Afghánistánu a ztratili 50 mužů. Dánské síly se mezi prvními přidaly k boji proti "islámskému státu".

Mnoho Američanů se možná poslední Trumpově ostudě směje, ale Trump překročil důležitou linii. Jedna věc je hovořit o pochybném nápadu, o němž nikdo nevěří, že je vážný, nebo někam dospěje. "Pojďme koupit Grónsko!" Ano, velmi legrační. Ale je úplně něco jiného vyvíjet na Dánsko tlak ve snaze tohoto cíle dosáhnout - a nepleťte se, zrušení prezidentské návštěvy je právě tímhle. Co přijde příště? Odmítnutí udělit Dánsku výjimku z různých cel, protože nebude diskutovat o Grónsku? Rozkládat na Twitteru o tom, že americké obranné závazky vůči Dánsku jsou podmíněné jednáním? Intelektuální omluvy Trumpovi nakloněných publikací s odvoláním na předchozí nabídky a strategickou hodnotu Grónska plus hojnost přírodních zdrojů? (K tomu poslednímu už došlo.)

Takhle to dělají Rusové a Číňané. Je to teritoriální revisionismus - využití národní moci k získání území proti vůli jeho suverénní vlády a lidu. Využití pák by také zpochybnilo americký závazek vůči Helsinskému závěrečnému aktu z roku 1975, který je úhelným kamenem evropské stability. V něm se všechny strany zavázaly "vyvarovat se jakéhokoliv požadavku nebo aktu obsazení nebo uzurpace části nebo celého území" všech evropských států.

Zrušení Trumpovy návštěvy v Dánsku je součástí znepokojivého trendu. Trump pravidelně útočí na nejbližší americké demokratické spojence, zatímco přikyvuje autokratům.

Den poté, co zrušil návštěvu Dánska, prohlásil, že je příznivcem návratu Ruska do skupiny G7 bez zmínky o jakýchkoliv předběžných podmínkách.

Dánové, stejně jako předtím Britové a Němci, budou poslední epizodu zlehčovat. Váží si své aliance s USA a jejich vlády vydrží cokoliv v naději, že zase přijdou lepší časy. Nicméně tato strategie nemusí přežít, pokud Trump na základě své platformy "Amerika především" obhájí druhé funkční období. V takovém případě můžeme očekávat americký odchod z NATO a na stole se ocitne partnerství s Ruskem.

Podrobnosti v angličtině: ZDE