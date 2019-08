Sázka na hrubou sílu: Putinova administrativa se obává siloviků

23. 8. 2019

Jak se ruští vojáci a zvláštní služby stávají samostatnými politickými hráči, začínají vršit množství chyb s rychlostí, která je občanským administrátorům nedostupná, tvrdí politolog Abbás Galjamov.

Reálným následkem sázky ruského režimu na hrubou sílu je růst vlivu siloviků a posun rovnováhy moci v jejich prospěch. Proto lidé přestávají brát ohled na názory občanského křídla administrativy. Problémem však je, že lidé zvyklí žít výlučně v rámci vertikálně orientovaných hierarchických struktur v politice máloco chápou. Vždyť politika je vztah horizontální a potřebuje především shodu zájmů, ne pouhé rozkazy.

Žádná Sobolová a žádný Gudkov nezpůsobí takovou škodu volebním vyhlídkám vlády jako nemyslící aktéři v uniformě.

Kdyby rovnováha v režimním aparátu byla taková, jaká má být, bylo by vše OK. Administrativa by silovikům vyčinila, propustila by toho, co nařídil neumožnit matce dovoz léků proti epilepsii dítěte - a byla by ve vatě, protože ostatní by poté začali přemýšlet nejen o svých epoletách, ale také o širším politickém kontextu. K tomu ovšem nedojde, protože občanská část administrativy sedí se staženým ohonem a bojí se vyprovokovat nevoli generality, která by mohla vyvolat kolaps režimu.

Když se v roce 1989 maďarský stranický předák Károly Grósz zabýval myšlenkou na vyhlášení výjimečného stavu v zemi, polský generál Jaruzelski mu to vymlouval: "Ano, udělali jsme to a vyhráli bitvu," řekl, "ale v důsledku jsme prohráli válku".

S využitím masového násilí se ruským úřadům podařilo potlačit protesty Moskvanů. Ale toto vítězství je zrádné. Jen urychlí proces delegitimizace, protože idea moci založené pouze na strachu je nesympatická i loajalistům, i většině samotných příslušníků režimu.

Vědomí, že drží moc neprávem, začne nyní rozdělovat vládnoucí třídu. Brzy omezí schopnost libovolné akce, kromě silové. Jenže siloviky je třeba krmit. Brzy budou jíst za tři - a peníze na jejich obživu v zemi nebudou. Vždyť ty je třeba tak či onak vydělat...

