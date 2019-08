Proč američtí studenti vůbec češtinu studují

23. 8. 2019 / Karen von Kunes





Ve srovnání s velkým počtem amerických univerzit,* čeština se učí na velmi málo univerzitách a to především na velkých státních a velkých soukromých, jako např. University of Nebraska-Lincoln, University of Texas-Austin, Columbia University, University of Chicago, Brown Univerzity a několika dalších. Většinou se na těchto univerzitách čeština nedá studovat jako hlavní nebo vedlejší obor, ale jenom jako jeden z jazykových předmětů.