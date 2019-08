Graf pro dnešní den: je zadlužování země velkým problémem?

Zadlužovat se nebo naopak přitáhnout opratě a splácet? To je další složitá otázka, kde může v hledání odpovědi (paradoxně) pomoci nahlížení na stát jako "na firmu". Firma svoje celkové náklady dělí na tzv. opex a capex, česky na náklady provozní a investiční. Finančně zdravá firma musí mít vždy vyšší tržby než provozní náklady, tedy i stát by vždy měl mít rozpočtový přebytek (!) dříve než se do něj započítají náklady na investice (státní "capex"). Investice se dělají proto, aby podpořily další růst, tedy další zvyšování HDP, zprostředkovaně i mezd, životní úrovně atd.: takto funguje i většina firem, investuje (a klidně si na to půjčí od bank, získá peníze od investorů, emituje akcie na burze), díky investicím vyvine nový produkt postaví nové továrny, roste.

Je nemilé, že stát neumí svoje hospodaření vykazovat i tímto firemním pohledem, protože bychom se pak o utrácení státu mohli bavit kompetentněji - pomohlo by nám totiž pochopit, které výdaje státu pomáhají v jeho vývoji a které jsou, nepěkně řečeno, jen "prožrány". Možná bychom pak pochopili, že utrácení do špičkově kvalitního vzdělání není "projídání" rozpočtu, ale investicí, možná bychom pochopili, že utrácení do špičkového vývoje opět není jen litím peněz do kanálu, ale dobrou investicí, a tak dále. Pomohlo by nám to též pochopit, do jaké míry jsou dobré investice do infrastruktury, jako jsou třeba dálnice či vysokorychlostní železnice - měli bychom schopní je poměřovat a spočítat dlouhodobou návratností.

Samozřejmě tento pohled má své limity a nelze vše poměřovat ekonomickým benefitem - stát má samozřejmě nesrovnatelně více funkcí a povinností než má čistě ekonomický subjekt, tedy soukromá firma. Proto i tento pohled je jen částečný a jen jedním dílkem do velké skládačky.