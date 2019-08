Bolsonaro odmítl "koloniálních" 20 milionů dolarů od skupiny G7 na hašení požárů v Amazonii

27. 8. 2019





Vysoký činitel brazilské vlády vzkázal Emmanuelu Macronovi, ať se "stará o svůj domov a o své kolonie". Brazílie odmítla nabídku 20 milionů dolarů na hašení požárů v Amazonii.



"Možná jsou tyto zdroje relevantnější pro zalesnění Evropy," řekl Onyx Lorenzoni, šéf štábu prezidenta Jaira Bolsonara. "Macron nedokáže ani zabránit předpověditelnému požáru v kostele, který je součástí světového dědictví", řekl Lorenzoni v souvislosti s dubnovým požárem v pařížské katedrále Notre Dame. "Čím chce poučovat naši zemi? Brazílie je demokratický, svobodný národ, který nikdy neměl imperialistické a koloniální metody, které jsou zjevně cílem Emmanuela Macrona."

Macron v televizi v pondělí večer znovu zdůraznil, že požáry v Amazonii jsou globálním problémem a zintenzivnil svou kritiku Bolsonara."Respektujeme vaši suverenitu. Je to vaše země," řekl Macron. Ale stromy v Amazonii jsou "plícemi planety", zdůraznil. "Amazonský prales je tématem pro celou planetu. Můžeme vám pomoci ho znovu zalesnit. Můžeme nalézt prostředky pro váš ekonomický rozvoj, který bude respektovat přirozenou rovnováhu. Ale nemůžeme vám dovolit všechno zničit."Přiznal, že Evropa svým dovozem soji z Brazílie není bez viny - vytváří zemědělský nátlak na deštný prales. Dodal: "Částečně neseme vinu i my."Mezi oběma politiky v pondělí eskalovala diplomatická hádka, když Macron odsoudil Bolsonara za "neuvěřitelně sprosté" výroky o jeho manželce Brigitte, poté, co brazilský prezident pochválil výrok na facebooku, že Brigitte Macronová není tak "atraktivní" jako jeho vlastní manželka Michelle."Učinil neuvěřitelně nezdvořilé výroky o mé manželce," řekl Macron na tiskové konferenci v Biarritzu. "Co k tomu mohu říci? Je to smutné. Je to zaprvé smutné pro něho i pro Brazilce."Macron dodal, že doufá v zájmu brazilského lidu, "že brzo budou mít prezidenta, který se chová správně."Donald Trump se vyhnul zasedání summitu G7 jednajícímu o boji proti globálnímu oteplování vysazováním stromů a přechodem od fosilních paliv k větrné energii. Na tiskové konferenci po summitu to bagatelizoval."Cítím, že USA má obrovské bohatství. Nevyplýtvám to bohatství na sny, na větrníky, které, upřímně řečeno, moc dobře nefungují. Myslím, že vím o životním prostředí víc než většina lidí."Ekologické organizace varovaly, že nabídka 20 milionů dolarů na hašení požárů je nedostatečná a neřeší faktory, jako je obchod a spotřeba, které jsou důvodem likvidace amazonského pralesa.Podrobnosti v angličtině ZDE