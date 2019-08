Salvini v Itálii zřejmě ztratí vliv: Vzniká koalice Demokratů a Pětihvězdičkového hnutí

29. 8. 2019



Italské antiestablishmentové Pětihvězdičkové hnutí (M5S) a středolevicová Demokratická strana se dohodly, že utvoří novou vládu. Vyhnou se tím uspořádání předčasných voleb a zatlačí tak ultrapravicovou Ligu Mattea Salviniho do opozice.

Itálie se tento měsíc propadla do chaosu poté, co Matteo Salvini odešel se svou Ligou z hádavé koalice s Pětihvězdičkovým hnutím. Pokusil se využít popularity své strany k uspořádání předčasných voleb a k získání funkce premiéra.Hrozilo, že vznikne otevřeně ultrapravicová vláda.Avšak Salvini, jehož taktika vedla v posledních týdnech k snížení jeho popularity, nepočítal s tím, že Pětihvězdičkové hnutí utvoří koalici s Demokraty. Tyto dvě strany jsou dlouhodobě vůči sobě nepřátelské, jsou to ale také dvě největší strany v italském parlamentě.Salvini také nečekal, že se Giuseppe Conte, rezignovavší premiér koaliční vlády Pětihvězdičkového hnutí a Ligy, která se rozložila minulý týden, promění v jeho soupeře. Rozhovory mezi Demokraty a Pětihvězdičkovým hnutím vedly k úspěchu teprve, když připustil šéf Demokratů Nicola Zingaretti, aby byl Conte vrácen do premiérské funkce.Podrobnosti v angličtině ZDE