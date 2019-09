Případ Čapí hnízdo - vychutnejte si moc státního zastupitelství

2. 9. 2019 / Boris Cvek

Když bylo za Topolánkovy vlády třeba ochránit vládu před následky trestního stíhání ministra a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka, nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká odňala případ příslušnému státnímu zástupci Radimu Obstovi v Přerově a předala ho Arifu Salichovovi do Jihlavy (červen 20007), který celou kauzu zastavil. Případ Jiřího Čunka se tak nikdy nedostal k soudu, tedy Jiří Čunek byl a je čistý.

Dnešní zpráva o tom, že pražský státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání pana premiéra, nepůsobí zdaleka tak strašným dojmem. Nicméně Městské státní zastupitelství v Praze si podle vyjádření svého mluvčího vyžádalo neurčitě dlouhý čas na posouzení tohoto rozhodnutí a do té doby se důvody pro Šarochův „veletoč“ nejspíše nedozvíme. Proč mluvím o „veletoči“? Protože pan Šaroch mohl celou věc zastavit už dávno a neudělal to.

Odůvodnění rozhodnutí o zastavení trestního stíhání pana premiéra jistě bude pro debatu o právním státě v ČR velmi důležité. Rozhodnutí samo – v případě, že se Šarochovi nadřízení ztotožní s jeho postojem – má však bez ohledu na důvody jasný vzkaz: Babiš by v takovém případě z hlediska právního státu byl definitivně nevinen a celá kauza Čapí hnízdo by se tak obrátila i politicky v jeho prospěch. Mohl by se tak vydávat za oběť nepodloženého stíhání, za oběť špatné práce policie, za oběť protiprávního jednání. Je to ovšem pro českou politiku opravdu horší než vleklý soudní proces? Nejsem si jistý. Dlouho píši o tom, že vzhledem ke stavu české justice není právní cesta tou správnou variantou, jak Babiše porazit. Babiš musí být poražen politicky, ve volbách.

Co by si vítězstvím premiéra v kauze Čapí hnízdo asi mohla počít opozice a demonstranti? Zatím se tvrdilo, že současný stav, kdy státní zastupitelství vede Pavel Zeman a vrchní státní zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová (pod ní případ Čapí hnízdo spadá), je ten správný stav, který je aktuálně v ohrožení ze strany nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Jsem si jistý, že jsme na tom dneska nekonečně lépe než za paní Vesecké.

Ale pokud měřítkem je to, zda současné státní zastupitelství dokáže dostat Babiše v případu Čapí hnízdo před soud, pak by demonstranti asi měli obrátit svůj hněv proti současným státním zástupcům. A možná se nakonec shodnou s Marií Benešovou, že je třeba vedení státního zastupitelství odvolat. Ale kdo přijde po něm? Nová paní Vesecká? Jak sladké by to bylo rozhodnutí pro všechny příští vlády!

Samozřejmě se v reakci na případné rozhodnutí státního zastupitelství zastavit trestní stíhání premiéra objeví mnoho mudrců, kteří budou tvrdit, že oni vykládají zákon, že oni znají pravdu, nebo dokonce že pravda je zjevná. Civilizovaný svět, civilizovaní politici ale nebudou mít jinou možnost, než respektovat právní stát. V kauze Čapí hnízdo nebude možné podle pravidel právního státu nic jiného než konstatování, že Babiš je nevinný, definitivně nevinný. A to dokonce bez soudního procesu.