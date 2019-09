Boris Johnson zřejmě připravuje náhlé všeobecné volby

2. 9. 2019





Šíří se spekulace, že se Boris Johnson chystá uspořádat v Británii náhlé všeobecné volby, pokud se vzbouřeneckým poslancům v Dolní sněmovně po návratu parlamentu z letních prázdnin v úterý 3.9. podaří schválit zákon vynucující si odklad brexitu. Downing Street tvrdí, že by to bylo "vyjádření nedůvěry" vládě.

Johnsonova "vláda" byla povolána v pondělí odpoledne na mimořádnou schůzi. Nadstranická skupina vzbouřeneckých poslanců předpokládá, že Johnson vyhlásí náhlé volby už ve středu 4.9. Podle nedávného parlamentního zákona by pro to musel získat dvoutřetinovou podporu od poslanců.Johnsonova vláda by zřejmě přislíbila volby před 31. říjnem, tedy dnem odchodu Británie z EU, i když by pravomoc na určení dne voleb nakonec měla Johnsonova vláda.Situace pro vzbouřenecké poslance v Konzervativní straně se od víkendu výrazně zhoršila, protože Downing Street potvrdila, že pokud budou hlasovat pro zablokování divokého brexitu, Konzervativní strana je vyloučí a nebudou moci kandidovat v příštích volbách, ať jsou kdykoliv.Downing Street opakovaně odmítla potvrdit, zda bude Johnsonova vláda respektovat zákon o odložení brexitu, který by přijala sněmovna. V neděli to v televizi odmítl potvrdit i blízký Johnsonův spolupracovník Michael Gove.Podrobnosti v angličtině ZDE