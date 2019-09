Proč se pořád srážejí vlaky?

4. 9. 2019 / Jan Molič

2. 3. 2017 - Zřejmě nepozornost strojvedoucího stála za středeční nehodu vlaků na hradeckém hlavním nádraží. „K nehodě došlo při ...





6. 4. 2012 - Přehlédl návěstidlo, s vlakem vrazil do sloupu! ... Po téměř půlročním vyšetřování teď policie navrhla strojvůdce obžalovat kvůli obecnému ...





4. 10. 2017 - Provoz na trati byl ale omezen přibližně na 20 minut. Zda-li skutečně strojvedoucí přehlédl návěstidlo nyní zjišťují inspektoři z drážní inspekce a ...





12. 8. 2019 - Strojvůdci hrozí až pět let ... »Poté, co se přiblížil k návěstidlu za vlakovou zastávkou a zjistil, že jede ... Pokud strojvedoucí přehlédl návěstidlo...





23. 2. 2019 - "Vlak EX 350 nedovoleně projel návěstidlo zakazující jízdu a vjel do ... dosavadních informací přehlédl zákaz jízdy právě nový strojvůdce.





16. 6. 2017 - Mosty u Jablunkova - Pět minut po osmé ráno přehlédl strojvedoucí osobního ...





5. 8. 2019 - Vlak společnosti RegioJet projel v pondělí dopoledne u pražského Vyšehradu na červenou. Provoz vlaků je omezený jen po jedné koleji.





13. 7. 2019 - Nákladní vlak projel v sobotu brzo ráno na Liberecku návěstidlo stůj a vjel na kolej určenou pro rychlík. Zasáhli drážní zaměstnanci, kteří ...





2. 3. 2019 - K železničnímu neštěstí chybělo v sobotu ráno na trati mezi pražským Smíchovem a hlavním nádražím jen pár metrů ...





13. 5. 2018 - V Převýšově na Královéhradecku v sobotu v podvečer projel rychlík na červenou, poté ale zastavil. Protijedoucímu vlaku pak signalista změnil ...





(Okolo roku 1885 si v USA nechal Thomas Edison patentovat indukční systém, který nazýval "sarančová telegrafie". Umožňoval přenos telegrafických signálů "přeskokem" na krátkých vzdálenostech mezi jedoucím vlakem a dráty, které byly nataženy souběžně s kolejemi.)









Kromě projetí návěstidla bývá dále příčinou nehod moc rychlá jízda:







13. 8. 2019 - Vlak s vápencem, který koncem července vykolejil u Mariánských Lázní, jel před nehodou rychlostí 86 km/h. Strojvedoucí zřejmě ...







16. 2. 2006 - Osobní vlak, který v úterý vykolejil v Brodku u Přerova, jel o sedmdesát kilometrů v hodině rychleji. V úseku, kde byla nejvyšší povolená rychlost ...







29. 6. 2010 - Ústí nad Labem / AKTUALIZUJEME / - Vlak 2316, který včera v podvečer vykolejil ve Vaňově, se do výhybky řítil místo povolené padesátky ...







14. 5. 2015 - Řítil se rychlostí přes 160 kilometrů v hodině a vykolejil. Vlak, který mířil do New Yorku, však vykolejil ve Philadelphii. Zemřelo v něm sedm lidí, ...







K tomu, aby lokomotiva automaticky přizpůsobila maximální rychlost v daném úseku, není potřeba ani 5G sítí ani družicové navigace. Technicky vzato by to zvládnul vyřešit už třeba Edison ve své době. Přesto omezovač rychlosti není dosud instalován ve všech vlacích; aspoň naposledy vlak vykolejil kvůli rychlosti minulý měsíc. Je zřejmé, že úzké hrdlo zabezpečovacího systému na železnici představuje lidská chyba.







Dokud ji systém umožní, pak je logické, že také nehody se budou opakovat. Že budou mrtví a zmrzačení. Je to ovšem nanejvýš stupidní!







Především je stupidní fakt, že se opakuje tatáž příčina už 140 let. Řeknu vám asi proč: protože kdybyste byli zabezpečovacími techniky na železnici a navrhli jednoduché řešení, spočívající třeba v mechanickém otáčejícím se kotouči s dírkami, považovali by vás za blázna. Přinesou nám 5G sítě také jiný pokrok, než že se o těch nehodách dozvíme o pár milisekund dřív?

