Mike Pence rozzuřil Iry: "Vydělal se nám tu na koberec"

6. 9. 2019





Výroky amerického viceprezidenta Mikea Pence během jeho návštěvy v Dublinu, kdy kontroverzně pochválil Borise Johnsona, vyvolaly v Irsku obvinění, že Pence Iry "zradil" a "ponížil".



Komentátorka deníku The Irish Times napsala, že americký viceprezident, "velmi očekávaná návštěva, se, jak se ukázalo, nám tady vydělal na koberec".

Pencovy problény začaly jeho rozhodnutím přespat po dvě noci v golfovém středisku Donalda Trumpa v Doonbegu v hrabství Clare, ve vzdálenosti 225 km od Dublinu, což znamenalo nákladné a logisticky složité cestování. Toto rozhodnutí se stalo terčem ostré kritiky odborníku na etiku a politické opozice.Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová charakterizovala Trumpovy nemovitosti jako "žumpu korupce" a obvinila Trumpa, že "dává přednost svým ziskům před zájmy amerického lidu".Komentátorka listu The Irish Times Miriam Lordová reagovala na napjatou schůzku mezi Pencem a irským premiérem Leo Varadakarem, během níž Pence požadoval, aby Irská republika "chránila suverenitu Velké Británie". To, že Varadakar je homosexuál a Pence prosazoval v USA zákony proti komunitě LGBT, také vyvolalo velké množství komentářů.Lordová napsala, že dopad Pencovy návštěvy v Irsku byl "jako když uděláte všechno, co je ve vašich silách, abyste pozvali velmi očekávaného hosta do svého domova a myslíte si, že návštěva byla velký úspěch, než někdo zjistí, že se host vydělal na nový koberec ve volné místnosti, který jste pro něho zvlášť koupili."Vyskytlo se velké množství kritických komentářů. Daniel McConnell v listě The Cork Examiner napsal: "Ta drzost, že sem přijel, jedl naše jídlo, ucpal nám naše silnice, a pak měl tu drzost ponížit své hostitele."Podrobnosti v angličtině ZDE