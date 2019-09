Jak brexitéři lžou a vyhrožují médiím

Jenže tentokrát se to nepovedlo:

"That's libellous, you can't put this online, my friend.”



Brexit Party MEP Alexandra Phillips denies working for Cambridge Analytica in Kenya, speaking to @Channel4News.



A few days later she admitted working for the firm's parent company. pic.twitter.com/snsK9re6wf — Channel 4 News (@Channel4News) July 16, 2019

Firma Cambridge Analytica zneužívala osobní údaje uživatelů Facebooku k vytváření individuálních osobnostních psychologických profilů, jichž pak zneužívala k manipulaci občanů při volbách. Než použila tyto metody k zmanipulování referenda o brexitu a amerických prezidentských voleb r. 2016, vyzkoušela si tyto metody v několika afrických zemích, včetně Keni, a také ve východní Evropě.





Interview Channel 4 News s pracovnicí firmy Cambridge Analytica, nyní z Farageovy Brexit Party:Alexandra Phillips, Brexit Party, dnes: Já jsem pro ně nepracovala! Vůbec ne. To je pomluva - to nemůžete zveřejnit na internetu, moje milá. Jestliže tohle použijete na internetu, budete mít velké potíže, OK?Alexandra Philips v roce 2017: Takže teď mohu mluvit, ale zatímco mám smlouvu s firmou Cambridge Analytica, kdyby ti zjistili, že jsem o nich mluvila s novinářem... Víte, co mám na mysli. Podepsala jsem s nimi smlouvu o utajovaných informacích, a tak...Alexandra Philips, Brexit Party, dnes: Tohle prosím nedělejte, protože v tom případě se v nadcházejících několika týdnech a měsících bude dít mnoho věcí, které vám velmi ztíží život. Myslím to vážně.Reportérka: Já jsem novinářka. Vy se mi snažíte říct, co smím a nesmím -Alexandra Philips, Brexit Party, dnes: Ne, to se nesnažím, samozřejmě, nic vám neříkám... Podívejte se.Reportérka: Je to v pořádku. Ukončeme to.Alexandra Philips, Brexit Party, dnes: V životě jsem nebyla zaměstnaná ve firmě Cambridge Analytica. Pracovala jsem v Keni během tamější předvolební kampaně. Pracovala jsem během předvolební kampaně vedle různých lidí a vedle různých organizací. Všechno, co jsem dělala, bylo v zájmu podpory míru, bezpečnosti a stability v té zemi. Miluju Keňu.